İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den, Ümit Özdağ'ın ihracına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den, Ümit Özdağ'ın ihracına ilişkin açıklama Açıklaması

16.11.2020 19:31
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den, Ümit Özdağ'ın ihracına ilişkin açıklama Açıklaması, System.String[]

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın partisine yönelik "iftira boyutundaki pek çok söylemi nedeniyle ihraç edildiğini" belirterek "Keşke böyle olmasaydı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın partisine yönelik "iftira boyutundaki pek çok söylemi nedeniyle ihraç edildiğini" belirterek "Keşke böyle olmasaydı." dedi.

Akşener, kendisine ziyarette bulunan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile İYİ Parti Genel Merkezi'nde görüştü. Akşener ve Davutoğlu, baş başa görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi ve soruları cevapladı.

Gelecek Partisi tarafından açıklanan Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Modeli çalışmasını Davutoğlu'nun kendileriyle paylaştığını aktaran Akşener, kendilerinin de bu konuda bir çalışma yürüttüklerini söyledi. Akşener, şöyle devam etti:

"Bizim de anayasa şekliyle değil ama parlamenter sistemin tasarımına yönelik vesayet sisteminin olmadığı, hükümetin, bu arada iktidar olmuş, yürütmeyi götüren yapının da ayağına pranga takılmadığı, kurumların itibarının olduğu, kapsayıcı kurumların yer aldığı, hesap verilebilir ve şeffaflığın, liyakat sisteminin zorunlu olduğu bir sistem tasarımı üzerinde çalışıyoruz. Şimdi bu iki çalışmayı bir araya getireceğiz. Ortak noktalara, uzlaşılabilir noktalara bakacağız. Kendileriyle bu konuda mutabık kaldık."

Ahmet Davutoğlu da Akşener'e misafirperverliği için teşekkür etti. Akşener ile birçok açıdan ortak noktalarının ve kaygılarının bulunduğunu dile getiren Davutoğlu, "Siyaset eğer ülkeye hizmet için bir araçsa var olan yanlışlıkları söylemek yanında hepimizin ortak görevi, sorumluluğu, misyonu o yanlışlıklar karşısında alternatifler ortaya koymaktır." ifadelerini kullandı.

Son dönemde yaşananların Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin iflası anlamına geldiğini kaydeden Davutoğlu, şunları söyledi:

"Temel yaklaşımımız şudur, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çarpık bir başkanlık sistemdir. Türkiye'de daha önce uygulanan sistemler de çarpık parlamenter sistem örnekleriydi. Bugünkü Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne karşı çıkarken 1924 anayasasıyla gelen çoğunlukçu sisteme de 1961 anayasasıyla gelen vesayetçi sisteme de 1982 anayasasıyla gelen melez sisteme de karşıyız. Tam şeffaf, net, açık bir parlamenter sistem öngörüyoruz."

"Bakan Soylu, çevresine çok dikkat etmeli"

Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akşener, Özdağ'ın partiden ihraç kararına ilişkin soruya şu cevabı verdi:

"Bütün bunların her birine elbette üzülüyorum. Herhangi bir milletvekili arkadaşımızı bir kenara bırakın, sade bir üyemizin dahi istifa etmesi, partimizle yolunu ayırması bizi üzen bir durumdur. Sayın Özdağ konusu ise keşke böyle olmasaydı ama Sayın Özdağ'ın iftira boyutundaki pek çok söylemi nedeniyle kendisine Merkez Disiplin Kurulu partiden ihraç etme kararı vermiştir."

Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yazılı ifadesinin talep edilmesine ilişkin ise şunları söyledi:

"Şimdi bendeki belge ve bilgiler benim söylediğim gibi. 27 yıldır aktif politika yapan Meral Akşener'in hiçbir zaman söylediği herhangi bir konu tekzibe uğramamıştır. Burada ben Sayın Soylu'nun çevresine çok dikkat etmesi gerektiğini söylüyorum. Uzun süre İçişleri Bakanlığı görevi yürütmediğim için zaman zaman acemilikle itham edilsem dahi kendisine eski İçişleri Bakanı olarak çevresine çok dikkat etmesi gerektiğini söyleyeyim buradan. Herkes anladığını anlasın."

Meral Akşener, Ümit Özdağ, İYİ Parti, İstanbul, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den, Ümit Özdağ'ın ihracına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ünlü türkücü Onur Şan, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine katılıyor Son Dakika: Emniyet, Kur'an-ı Kerim'e hakaretler yağdıran Youtuber İbrahim Atabey hakkında yasal işlem başlattı Milli futbolcu Aycan Yanaç, Estonya ve Rusya maçlarının aday kadrosuna dahil edilmedi Şarkıcı Bulut Duman, silahlı saldırı sonucu yaralandı Youtuber İbrahim Atabey, Kur'an-ı Kerim'e ve Peygamber Efendimize hakaret etti! Sosyal medya "Tutuklansın" kampanyası başlattı Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Azerbaycan istihbaratıyla çalıştığı ortaya çıktı Sokakta hamsterı tokatlayıp ardından ısıran kadına para cezası kesildi Kalp krizi geçiren Mustafa Topaloğlu: İki belediye başkanı kalbimi kırdı, Cumhurbaşkanı ile paylaşacağım
Barcenolı Messi, Manchester City'ye gelmek için 2 istekte bulundu Barcenolı Messi, Manchester City'ye gelmek için 2 istekte bulundu         
19:35
Son Dakika: Türkiye'de 16 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 94 kişi vefat etti, 3316 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 16 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 94 kişi vefat etti, 3316 yeni vaka tespit edildi         
18:59
Mustafa Cengiz: Sağlığım elverdiği sürece Galatasaray'a hizmet edeceğim Mustafa Cengiz: Sağlığım elverdiği sürece Galatasaray'a hizmet edeceğim         
18:55
Meral Akşener, Ümit Özdağ ve İsmail Koncuk hakkında hakkında ilk kez konuştu: İstifalara üzülüyorum Meral Akşener, Ümit Özdağ ve İsmail Koncuk hakkında hakkında ilk kez konuştu: İstifalara üzülüyorum         
18:20
Ahmet Türk'ün, taziyeden dönen akrabaları kaza yaptı: 1 ölü, 3 yaralı Ahmet Türk'ün, taziyeden dönen akrabaları kaza yaptı: 1 ölü, 3 yaralı         
18:09
İş yerinden su içen çocuğu tekme tokat dövdükten sonra yere çarptı! O anlar kamerada İş yerinden su içen çocuğu tekme tokat dövdükten sonra yere çarptı! O anlar kamerada         
17:39
Koronavirüs Bilim Kurulu, Bakan Fahrettin Koca başkanlığında toplandı Koronavirüs Bilim Kurulu, Bakan Fahrettin Koca başkanlığında toplandı         
16:51
Bir grup genç yaşlı adamı darp etti, kadınlar da Bir grup genç yaşlı adamı darp etti, kadınlar da "Vur vur" diye tempo tuttu         
16:08
Hindistan'da iğrenç olay! 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunup taşlayarak öldürdüler Hindistan'da iğrenç olay! 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunup taşlayarak öldürdüler         
15:15
Heidi Klum, kendisinden 16 yaş küçük sevgilisiyle banyo videosunu paylaştı Heidi Klum, kendisinden 16 yaş küçük sevgilisiyle banyo videosunu paylaştı         
15:09
Eşinin boğazını kesip eşarpla boğmaya çalışan sanıktan pes dedirten savunma: Kasti yapmadım Eşinin boğazını kesip eşarpla boğmaya çalışan sanıktan pes dedirten savunma: Kasti yapmadım         
13:23
Sevgilisinin boğazını kesip tecavüz etti; çuval içine koyup aracıyla ezdi! Savunmasında ise Sevgilisinin boğazını kesip tecavüz etti; çuval içine koyup aracıyla ezdi! Savunmasında ise "Abartılıyor" dedi         
12:53
Hatalı cam balkon bütün aileyi zehirledi! Hastanede ölümle pençeleşiyorlar Hatalı cam balkon bütün aileyi zehirledi! Hastanede ölümle pençeleşiyorlar         
12:12
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saraçoğlu'ndan koronavirüse karşı gargara önerisi! Tarifi bizzat verdi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saraçoğlu'ndan koronavirüse karşı gargara önerisi! Tarifi bizzat verdi         
11:31
İBB'den büyük ses getiren 'Bir Başkadır' dizisine otobüs göndermesi: Öyle bir hattımız yok İBB'den büyük ses getiren 'Bir Başkadır' dizisine otobüs göndermesi: Öyle bir hattımız yok         
11:12
Döviz kurundaki sert düşüş ikinci el otomobil piyasasındaki canlılığı yavaşlattı Döviz kurundaki sert düşüş ikinci el otomobil piyasasındaki canlılığı yavaşlattı         
09:29
Şehir merkezinde yiyecek arayan kurt böyle görüntülendi Şehir merkezinde yiyecek arayan kurt böyle görüntülendi         
09:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2020 19:49:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den, Ümit Özdağ'ın ihracına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei