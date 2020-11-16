İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den, Ümit Özdağ'ın ihracına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın partisine yönelik "iftira boyutundaki pek çok söylemi nedeniyle ihraç edildiğini" belirterek "Keşke böyle olmasaydı." dedi.

Akşener, kendisine ziyarette bulunan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile İYİ Parti Genel Merkezi'nde görüştü. Akşener ve Davutoğlu, baş başa görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi ve soruları cevapladı.

Gelecek Partisi tarafından açıklanan Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Modeli çalışmasını Davutoğlu'nun kendileriyle paylaştığını aktaran Akşener, kendilerinin de bu konuda bir çalışma yürüttüklerini söyledi. Akşener, şöyle devam etti:

"Bizim de anayasa şekliyle değil ama parlamenter sistemin tasarımına yönelik vesayet sisteminin olmadığı, hükümetin, bu arada iktidar olmuş, yürütmeyi götüren yapının da ayağına pranga takılmadığı, kurumların itibarının olduğu, kapsayıcı kurumların yer aldığı, hesap verilebilir ve şeffaflığın, liyakat sisteminin zorunlu olduğu bir sistem tasarımı üzerinde çalışıyoruz. Şimdi bu iki çalışmayı bir araya getireceğiz. Ortak noktalara, uzlaşılabilir noktalara bakacağız. Kendileriyle bu konuda mutabık kaldık."

Ahmet Davutoğlu da Akşener'e misafirperverliği için teşekkür etti. Akşener ile birçok açıdan ortak noktalarının ve kaygılarının bulunduğunu dile getiren Davutoğlu, "Siyaset eğer ülkeye hizmet için bir araçsa var olan yanlışlıkları söylemek yanında hepimizin ortak görevi, sorumluluğu, misyonu o yanlışlıklar karşısında alternatifler ortaya koymaktır." ifadelerini kullandı.

Son dönemde yaşananların Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin iflası anlamına geldiğini kaydeden Davutoğlu, şunları söyledi:

"Temel yaklaşımımız şudur, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çarpık bir başkanlık sistemdir. Türkiye'de daha önce uygulanan sistemler de çarpık parlamenter sistem örnekleriydi. Bugünkü Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne karşı çıkarken 1924 anayasasıyla gelen çoğunlukçu sisteme de 1961 anayasasıyla gelen vesayetçi sisteme de 1982 anayasasıyla gelen melez sisteme de karşıyız. Tam şeffaf, net, açık bir parlamenter sistem öngörüyoruz."

"Bakan Soylu, çevresine çok dikkat etmeli"

Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akşener, Özdağ'ın partiden ihraç kararına ilişkin soruya şu cevabı verdi:

"Bütün bunların her birine elbette üzülüyorum. Herhangi bir milletvekili arkadaşımızı bir kenara bırakın, sade bir üyemizin dahi istifa etmesi, partimizle yolunu ayırması bizi üzen bir durumdur. Sayın Özdağ konusu ise keşke böyle olmasaydı ama Sayın Özdağ'ın iftira boyutundaki pek çok söylemi nedeniyle kendisine Merkez Disiplin Kurulu partiden ihraç etme kararı vermiştir."

Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yazılı ifadesinin talep edilmesine ilişkin ise şunları söyledi:

"Şimdi bendeki belge ve bilgiler benim söylediğim gibi. 27 yıldır aktif politika yapan Meral Akşener'in hiçbir zaman söylediği herhangi bir konu tekzibe uğramamıştır. Burada ben Sayın Soylu'nun çevresine çok dikkat etmesi gerektiğini söylüyorum. Uzun süre İçişleri Bakanlığı görevi yürütmediğim için zaman zaman acemilikle itham edilsem dahi kendisine eski İçişleri Bakanı olarak çevresine çok dikkat etmesi gerektiğini söyleyeyim buradan. Herkes anladığını anlasın."