İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den YKS tarihi açıklaması Açıklaması - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihiyle ilgili, "Hiçbir siyasi amaç gözetmeden, sınav takviminin gençlerin planlarına uygun hale getirilmesi için hukuk mücadelesi başlattık. Bu hafta bir karar verilmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Akşener, yaptığı açıklamada, iktidarın gençlere karşı görevlerini yerine getirmediği eleştirisinde bulunarak, 18 yılda eğitim sisteminin "yapboza döndüğü"nü iddia etti.

YKS tarihinin, önce ileri bir tarihe alındığını, daha sonra ani bir kararla öne çekildiğini belirten Akşener, şunları kaydetti:

"Yanlışı düzeltebilmek için, geri dönüşü olmayan zararların oluşmasını engellemek için, hiçbir siyasi amaç gözetmeden, sınav takviminin gençlerin planlarına uygun hale getirilmesi için bir hukuk mücadelesi başlattık. Bu hafta bir karar verilmesini bekliyoruz. Sağduyusunu ve vicdanını kaybetmemiş Türk yargı mensuplarının, bu yanlışı durduracağını umuyoruz. Bu vesileyle iktidarı bir kez daha duyarlı olmaya davet ediyorum. Gelin, çok geç olmadan bu yanlıştan dönün. Gençlerimizin geleceğini tehlikeye atmayın."