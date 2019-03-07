Son Dakika Haberleri: İyi Parti Genel Başkanı Akşener Denizli'de

İyi Parti Genel Başkanı Akşener Denizli'de

1 saat önce

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Kadınlara söylüyorum, o anne terliğini atın.

İyi Parti Genel Başkanı Akşener Denizli'de, System.String[]
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Kadınlara söylüyorum, o anne terliğini atın. Niye atın? Çünkü o kulağın çekilmesi lazım." dedi.

Denizli'nin Buldan ilçesinde esnafla bir araya gelen Akşener'e, Belediye Başkanı Mustafa Gülbay el dokuması şal ve çiçek verdi.

Alanyazı Meydanı'nda, oto kurtarıcının üzerinde vatandaşlara hitap eden Akşener, bunun bir yerel seçim olduğunu belirterek, bütün partilerin adaylarına başarı diledi.

Seçimden sonra herkesin birbirinin yüzüne bakacağını dile getiren Akşener, şunları kaydetti:

"Elbette ben adayımın kazanmasını isterim, onun için oy istemeye geldim. Ama bu yarış, seçmenin işine yarayacak bir yarış olmak zorunda. Sormalısınız 'belediye başkanı seçildiğinizde Buldan'a ne yapacaksınız?', diğer başkana da sormalısınız 'dün ne yaptın, bugün ne yapacaksınız?', aynı şekilde diğer adaylara da sormalısınız. Hangi cevaplar sizi mutmain ediyorsa, ikna ediyorsa elbette ona oy vereceksiniz. 31 Mart akşamı çıkan sonuç, sizi birbirinize karşı utandıracak, birbirinizin karşısına dikecek bir sonuç haline dönmesin. O tepedeki siyasetçilere bakmayın."

Seçimler nedeniyle kimsenin birbiriyle kötü olmaması gerektiğini belirten ve kimsenin komşusunun yüzüne bakamayacak hale gelmemesini isteyen Akşener, "Topu topu belediye başkanı, belediye meclis üyesi, muhtar seçeceksiniz. Dolayısıyla anayı kıza, babayı oğula, kardeşi kardeşe düşman etmeye yönelik o dilden uzak durun. Ama şunu söyleyeyim, o kulağı çekin. Kadınlara söylüyorum, o anne terliğini atın. Niye atın? Çünkü o kulağın çekilmesi lazım. Bu seçimi fırsat olarak görün." ifadesini kullandı.

Akşener, vatandaşlardan Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümit Bahtiyar ve Buldan Belediye Başkan Adayı Temel Başbuğ'a destek istedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 12:45 Kaynak: AA

Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bebeğini Ön Koltuğa Koyup Tehlikeye Atan Annenin Trafikte Çektiği Video Başını Yaktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İYİ Parti Lideri Akşener'e: Bu Kadın Şirazeden Çıkmış

Anne Olmayı 7 Kez Denedi, Sorun Bağırsaklarında Çıktı Cebindeki Uyuşturucuyu Hakimin Odasında Düşürünce Tutuklandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 14:34:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İyi Parti Genel Başkanı Akşener Denizli'de
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]