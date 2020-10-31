İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, deprem bölgesinde - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, deprem bölgesinde
31.10.2020 15:37
Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki deprem İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, çalışmanın yapıldığı bölgeye gelerek vatandaşlarla konuşması İZMİR - Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından ekipler,...
Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki deprem
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, çalışmanın yapıldığı bölgeye gelerek vatandaşlarla konuşması İZMİR - Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından ekipler, Bayraklı İlçesi Adalet Mahallesinde hasar gören Barış Sitesi'nde arama ve kurtarma çalışmalarına devam ediyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, çalışmanın yapıldığı bölgeye gelerek vatandaşlarla konuştu.
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