İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Elazığ'da - Son Dakika
Son Dakika Güncel İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Elazığ'da - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Elazığ'da

18 dakika önce

Arama çalışmalarından görüntü İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bölgede incelemede bulunması Eşyaların kamyona yüklenmesi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde merkez Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binanın enkazına gelerek...

Arama çalışmalarından görüntü

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bölgede incelemede bulunması

Eşyaların kamyona yüklenmesi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde merkez Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binanın enkazına gelerek incelemelerde bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Elazığ'da

Meral Akşener, İYİ Parti, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 08:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Azize Çelik'in eşi Cengiz Çelik, enkaz altında yaşadıklarını anlattı: Alarm çalınca eşim telefonu buldu
Elazığ'daki deprem - Azize Çelik'in eşi Cengiz Çelik Azize Çelik'in eşi Cengiz Çelik, yaşadıklarını anlattı Kahraman itfaiyeciler, 2,5 yaşındaki Yüsra'nın kurtarılma anını gözyaşları içinde anlattı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2020 20:29:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Elazığ'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]