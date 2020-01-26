İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Elazığ'da - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Elazığ'da
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Arama çalışmalarından görüntü İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bölgede incelemede bulunması Eşyaların kamyona yüklenmesi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde merkez Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binanın enkazına gelerek...
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 08:10 Kaynak: AA
Arama çalışmalarından görüntü
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bölgede incelemede bulunması
Eşyaların kamyona yüklenmesi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde merkez Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binanın enkazına gelerek incelemelerde bulundu.
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