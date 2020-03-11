İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, ESİAD üyelerini kabul etti - Son Dakika

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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, ESİAD üyelerini kabul etti
6 saat önce
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ESİAD) üyelerini makamında kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 06:10 Kaynak: AA
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ESİAD) üyelerini makamında kabul etti.
İYİ Parti'den yapılan açıklamaya göre Akşener, nezaket ziyaretinde bulunan ESİAD üyeleriyle görüştü.
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