İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, ESİAD üyelerini kabul etti - Son Dakika

İYİ Parti'den yapılan açıklamaya göre Akşener, nezaket ziyaretinde bulunan ESİAD üyeleriyle görüştü.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener , Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ESİAD) üyelerini makamında kabul etti.

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