İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, ESİAD üyelerini kabul etti - Son Dakika
Son Dakika Politika İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, ESİAD üyelerini kabul etti - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, ESİAD üyelerini kabul etti

6 saat önce

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ESİAD) üyelerini makamında kabul etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, ESİAD üyelerini kabul etti, System.String[]

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ESİAD) üyelerini makamında kabul etti.

İYİ Parti'den yapılan açıklamaya göre Akşener, nezaket ziyaretinde bulunan ESİAD üyeleriyle görüştü.

Meral Akşener, İYİ Parti, Ege, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 06:10 Kaynak: AA
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