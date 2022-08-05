Akşener'e Dert Yanan Yalovalı Lokantacı: "Tarım Ülkesiyiz 12 Liraya Patates, 10 Liraya Soğan Alıyoruz"

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener esnaf ziyaretleri kapsamında bugün Yalova ilçelerini ziyaret etti. Akşener'in Yalova'da son durağı Merkez İlçe oldu. Akşener'in dinlediği lokanta işleten çift, "Hareket iyi ama gelirler giderler birbirini karşılamıyor. Başkanım bir ay içerisinde 2 kere zam yapmak zorunda kaldık, undan dolayı. 2 yılda bir zam yapıyorduk normalde. Ama şimdi öyle değil… 12 lira patatesin kilosu maalesef. Yani tarım ülkesindeyiz 12 liraya patates alıyoruz, 10 liraya soğan alıyoruz. Ne yapacağız bilmiyoruz. Bir de önümüzü göremiyoruz" diyerek ekonomiden yakındı.

Akşener esnaf ziyaretleri kapsamında bugün Yalova ilçelerini ziyaret etti. Akşener'in Yalova'da son durağı Merkez İlçe oldu. Akşener burada yurttaşlara da hitap etti. Kendisini karşılayan Millet İttifakı bileşeni partilerin il ve ilçe başkanlarına teşekkür eden Akşener, yurttaşlara özetle şöyle hitap etti:

"KARAR VERİN YALANCILAR"

"Ben burada 'PKK'lıyım ama Diyarbakır'da 'faili meçhulcü'yüm... Yahu iki birbirinden taban tabana zıt. Ben hangisiyim kardeşim. Karar verin yalancılar. Şimdi bakın tam 24 milyar lirayı hepinizin cebinden aldılar Sayın Cumhurbaşkanının Sayın Erdoğan'ın aile dostu, ayıp olur ya aile dostlarını üzmek biliyorsunuz, Hariri'nin cebine koydular. Yazık yani ahbap ya dedi ki, 'İtibardan tasarruf olmaz'. Onun için Hariri'nin cebine doldurdular. Kimin cebinden çıktı, sizin. Oradan çıktı oradan… Senin cebinden çıktı. Yani ne demek istiyorum, vergilerinizden çıktı.

"ÇARPIŞAN OTOLARIN ÇARPIŞAMADIĞI TEK PARK… 38 MİLYAR LİRA CEBİNİZDEN ÇIKTI"

Ankapark diye bir yer gezdim. Böyle bir şey yok. Tam 14 milyar lira. Garibim dinozorlar bağırıyorlar. Orayı yapan cep dolmuş. Garibim diğerleri aç. İnsanlar dinozorların içindeki süngerleri çalmış. Demirleri almış, kablolar gitmiş daha komiği ne biliyor musunuz? Çarpışan otoların çarpışamadığı tek park… Ama 14 milyar lira toplayın ikisini (Ankapark ve Haririlere verilen para) 38 milyar lira. Bu 38 milyar lira cebinizden çıktı… Cenab-ı hak beni ve her birimizi sizi yalan söyleyenlerden eylemesin. Sözünden cayanlardan eylemesin. Cebini dolduranlardan eylemesin. 500 milyon dolarlık uçakla gezip vatandaşının aç kalmasına göz yumanlardan eylemesin."

"GEÇEN SENE 200 LİRAYA TAKTIĞIM EKRANI BUGÜN 400 LİRAYA TAKIYORUM"

Akşener'in, "işler nasıl?" diye sorduğu bir telefon bayii de, "Çok şükür diyoruz ama hem girdiler çok hem iş yok fazla. Bizim işimiz mesela dolar üzerinden gidiyor, her aldığımız ürün dolar üzerinden. Teknik malzeme olsun, şarj aleti olsun, ekran değişimi olsun dolar üzerinden geldiği için hem geçen sene 200 liraya taktığım ekranı bugün 400 liraya takıyorum. 200 lira olan bir ürün bugün 400 lira hatta daha fazla oldu da... Ama geçen sene 200 liraya geçen sene değiştiriyordum adam bu sene 400 liraya değiştirmiyor. Değiştirse bile artık işçiliğimizden kısmaya başlıyoruz. Bu da bizi kurtarmıyor gibi bir şey oluyor. Dükkan kiraları artıyor, elektrik… Klima açmak bile lüks. 10 seneden beri bu dükkandayım, yaz ayları normalde 300 lira gelirdi. Bu ay 925 lira geldi. Faturası da duruyor. Çok klimayı yakan bir insan da değilim. Evde de yazın doğalgaz faturası gelmeye başladı. Bu ay 80 lira doğalgaz faturası gelmiş eve. Normalde 3 ay gelmezdi. Sonra gelirdi. Tek yakındığımız kiralar, elektrik… Evim de dükkanım da kira. Evime yeni girdim 2 bin 500 lira kira ödüyorum. Dükkana da 3 bin lira, Ocak'ta 4 bin olacak. Eşimde yeni işe girecek mecburen. 1 çocuğumuz var, 2 yaşında. Eşim de çalışacağı için çocuğu da akrabalara baktıracağız" dedi.

"ÖZELDE İŞ BULMAK ÇOK ZOR"

Telefoncuda çalışan genç KPSS'nin başarılı geçmesine rağmen iptal edilmesinden yakınarak, "Benim sınavım iyi geçmişti. Ben de şaşırmıştım ama ben de şans yok işte. Bölümüm inşaat mühendisliği" dedi. Akşener gence neden özel sektörde iş aramadığını sorması üzerine, "Özelde iş bulmak çok zor. Bulsanız da çok düşük bir maaş, kötü şartlar olduğu için devlet çok daha karlı oluyor" yanıtını verdi.

"TARIM ÜLKESİNDEYİZ 12 LİRAYA PATATES ALIYORUZ, 10 LİRAYA SOĞAN ALIYORUZ"

Akşener'in "İşler nasıl" diye sorduğu bir lokanta işleten çift ise, "Hareket iyi ama gelirler giderler birbirini karşılamıyor. Başkanım bir ay içerisinde 2 kere zam yapmak zorunda kaldık, undan dolayı. 2 yılda bir zam yapıyorduk normalde. Ama şimdi öyle değil… 12 lira patatesin kilosu maalesef. Yani tarım ülkesindeyiz 12 liraya patates alıyoruz, 10 liraya soğan alıyoruz. Ne yapacağız bilmiyoruz. Bir de önümüzü göremiyoruz" dediler.