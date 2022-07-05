İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, esnafın sorunlarını dinledi - Son Dakika
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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, esnafın sorunlarını dinledi

05.07.2022 18:27

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da esnaf ziyaretlerinde bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Akşener, Çankaya, Altındağ ve Yenimahalle ilçelerinde esnafı ziyaret ederek, sorunlarını dinledi.

Tunalı Hilmi Caddesi'ndeki Kuğulu Park'ta esnaf ziyareti öncesi konuşma yapan Akşener, "Siz milletsiniz, siz asılsınız, siz bizi seçensiniz. Yani asli unsursunuz. Dolayısıyla biz siyasileri, dertleriniz üzerinden çözüm üreterek yarıştırmalısınız. Ne zaman size kimlik siyaseti yapıyorlarsa ne zaman inançlarınız üzerinden sizi bölmeye çalışıyorlarsa ne zaman sizi kardeşinize, dostunuza, komşunuza düşman hale getiriyorlarsa ona 'dur' diyeceksiniz." değerlendirmesinde bulundu.

Ziyaretler sırasında bir esnaf, elektrik faturası ve vergilerden şikayet ederek, vergilere yetişemediğini, personelin maaşını ödeyemediğini söyledi. Borçlarını sürekli yapılandırdığını ifade eden esnaf, ödeyemediği 6 bin liralık elektrik faturası için gelen ihbar bildirimini de Akşener'e gösterdi.

Akşener, Ulus halindeki bir esnafın helikopter düşmesi sonucu hayatını kaybeden merhum BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'na ilişkin sorusu üzerine, "Ne yaptığımı Furkan Yazıcıoğlu'na sorabilirsin. 'Şudur katili' diyemeyeceğim ama o katillerin bulunmasına dair Furkan'ın arkasındayım. Kendimi hep Muhsin başkanın kız kardeşi gördüm, sen de öyle gör." yanıtını verdi.

Ziyaretler sırasında Akşener, ağlayarak çocuğunu okutamadığını söyleyen bir vatandaşa sarılarak, "Çocuk bende" dedi.

Bazı esnaf, elektrik faturası, kira ve işlerin durgunluğundan şikayet ederken, Akşener, bugün hiç satış yapmadığını söyleyen esnaftan güneş gözlüğü satın aldı.

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Kaynak: AA

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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