İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, gazetecilerin sorularını cevapladı - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Kalkınma Politikaları Başkanlığınca düzenlenen "Enerjide Türkiye'nin Yönü" konulu panele katıldı. Meral Akşener, programın öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Akşener: "(Bazı belediye başkanlarının AK Parti'ye geçmesi) Güneş Motel diye diye gezdiler. Demek ki tarih tekerrürden ibaretmiş"

Akşener: "Sol elle mi yemek yiyelim sağ elle mi yemek yiyelim? 'Hangisi haram, hangisi caizdir' konularına böylece 'faiz riba değildir' eklendi. hayırlı, uğurlu olsun"

Akşener: "İYİ Parti, 4 aydır yoğun bir biçimde iyileştirilmiş güçlendirilmiş parlamenter sistemin Türkiye'ye nefes aldıracağını, 21 yüzyılın değerlerine, gençlerin taleplerine uygun bir bakış açısıyla yeniden, iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş deme nedenimiz o, eskinin eksikliklerini de giderip demokrasinin, hukukun üstünlüğünün, kuvvetler ayrılığının tesis edileceği bir yöntem öneriyor"

Akşener: "Rusya bu konuda böyle bir adım attığına göre demek ki çağın ihtiyaçları bu yönde. sayın Putin ile sayın Erdoğan'ın da kankalığını bildiğimize göre, umarım birbirlerini etkilerler. Türkiye de nefes alır"