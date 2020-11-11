İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: "Gittikçe artan bir sesle milletimiz bizi çağırıyor" - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: "Gittikçe artan bir sesle milletimiz bizi çağırıyor"

11.11.2020 23:01

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Gittikçe artan bir sesle milletimiz bizi çağırıyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Gittikçe artan bir sesle milletimiz bizi çağırıyor. Milletimiz karar verme konusuna odaklanmış durumda" dedi.

Ankara'da bir otelde düzenlenen üye katılım töreninde konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Partimize katılma, üye olma, bize güç verme, ailemizin bir parçası olma konusunda irade beyanında bulunan arkadaşlarımıza, onlara en derin teşekkür hislerimle hoş geldiniz diyorum. Türkiye şenlikli günlerden geçiyor. Biz gençliğimizden itibaren Türkiye kritik günlerden geçiyor diye öğrendik, hep o kritik günlerde kritik görevler alalım diye vaziyet aldık. Burada bulunan herkes bu tutumun getirdiği bedelleri ödemek konusunda bir an bile tereddüt etmemiş insanlardan oluşuyor. Ama Türkiye bugün şenlikli günlerden geçiyor, acı ama şenlikli günlerden geçiyor. Millet bizi çağırıyor mottosuyla, bu sloganla yola çıktık 20 Eylül kurultayımızda. Gittikçe artan bir sesle milletimiz bizi çağırıyor. Milletimiz karar verme konusuna odaklanmış durumda" dedi.

İYİ Parti'nin birçok yeniliklere imza attığını kaydeden Akşener, "Şunu dürüstlükle söyleyeyim gezdiğimiz yerlerdeki yoksulluğu, çaresizliği, esnafta yaşadıklarımız, dükkanların içerisine gelmiş kadınlarımızın, işsiz gençlerimizin, işçimizin, çiftçimizin, ev kadınlarımızın yaşadıkları zorlukları onların ağzından dinlemenin getirdiği bir kanaatle şunu söylemeliyim ki; iktidar partisi ister zamanında, ister daha önce yapılan bir seçimde milletimizin kararıyla, demokrasiyle sandıkta hür iradesiyle gidecektir. Partimiz kurulduğu andan itibaren pek çok zorluk çektiğini kuruculardan biliyorum. Onun için İYİ Parti mensuplarına biz cesurlar hareketi dedik. Eğer İYİ Parti kurulmamış olsaydı, sizler o iradeyi göstermemiş olsaydınız bugün Türkiye grup konuşmalarında genel başkanların söylediklerini konuşuyor olmazdı, bugün Türkiye'de siyasi rekabetin içinde yer alabilecek yeni siyasi partiler kurulmuş olmazdı. Bu yolu açan sizlersiniz, bizleriz. İnsanlarımıza cesaretle durmayı ortaya koyan sizlersiniz, bizleriz" dedi.

"BU KURULMUŞ OLAN PARTİ, TÜRK SİYASİ HAYATINDAKİ BÜTÜN DENGELERİ DEĞİŞTİRMİŞTİR"

Üç yıllık bir parti olduklarını ve birçok yeniliklere imza attıklarını söyleyen İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın da, "Üç yıllık parti olduk, üç yılı geride bıraktık. Ümit ediyorum bu dönem Türk siyasi tarihine damga vuracak, çok önemli gelişmelerin olduğu bir dönem olarak hatırlanacaktır. Ben buna yürekten inanıyorum. Çünkü Türkiye'nin oluşmuş şartları içerisinde, bir korku tünelinin içerisine hapsedilmiş milyonlarca insan, ümitlerini kaybetmiş, geleceğe bakamayan, hayal bile kuramayan, sessizliğe bürünmüş, mevcut şartları yerinde yenilgi olarak kabul edip gelecekle ilgili bir adım atma cesaretini ve kabiliyetini kaybetmiş bir ülkede ortaya çıkmış olan iyiler ve cesurlar hareketinin mensubu olan sizler bizler, hepimiz hepimiz belki de Türk tarihinin değişimini sağlayacak bir adım attık. Bu önemli bir hamledir. Çünkü bu kurulmuş olan parti, Türk siyasi hayatındaki bütün dengeleri değiştirmiştir. Adeta yeni bir dönemin ışığını yakmıştır. Seçim oldu 5 milyon oy aldık. Dile kolay 5 milyon. Çok kısa bir sürede. Daha yönetimde olan insanların bile birbirini tam olarak tanıyamadığı, hemen akabinde seçime gitmek zorunluluğunun oluşturduğu o iklim içerisinde o büyük mücadeleyi vererek, gecesini gündüzüne katarak bu eserin ortaya çıkmasında emeği olan, gayreti olan bütün arkadaşlarımıza da teşekkürlerimizi, şükranlarımızı, minnetlerimizi sunuyoruz. İYİ Parti sadece bunlarla kalmadı, siyasetin dilini, üslubunu değiştirdi. İYİ Parti sadece bununla da kalmadı. Türkiye'de bugüne kadar uygulanmamış olan bir muhalefet yöntemi uygulayarak, siyaseti halkın ayağına indiren, halkın gönüllü avukatlığını yapan, onların problemlerini, dertlerini dile getiren, meclis kürsüsüne onlara açarak hem baskın tavır belirleyip, ülkeyi yönetenleri aşağıdan gelen feryadın duyulması imkanı fırsatı tanıyan bir hale dönüştü" diye konuştu.

(Ali Nargüner - Erdinç Türkcan/İHA)

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Gittikçe artan bir sesle milletimiz bizi çağırıyor
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Gittikçe artan bir sesle milletimiz bizi çağırıyor
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Gittikçe artan bir sesle milletimiz bizi çağırıyor
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Gittikçe artan bir sesle milletimiz bizi çağırıyor

Meral Akşener, Koray Aydın, İYİ Parti, Türk, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: 'Gittikçe artan bir sesle milletimiz bizi çağırıyor' - Son Dakika


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