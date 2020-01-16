İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Güçlendirilmiş parlamenter sistem Türkiye'ye nefes aldırır - Son Dakika
Son Dakika Dünya İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Güçlendirilmiş parlamenter sistem Türkiye'ye nefes aldırır - Son Dakika Dünya

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Güçlendirilmiş parlamenter sistem Türkiye'ye nefes aldırır

6 saat önce

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisi tarafından düzenlenen panel öncesinde yaptığı açıklamada, "Güçlendirilmiş parlamenter sistem Türkiye'ye nefes aldırır" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Güçlendirilmiş parlamenter sistem Türkiye'ye nefes aldırır, System.String[]

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Güçlendirilmiş parlamenter sistem Türkiye'ye nefes aldırır" dedi.


Partisinin Kalkınma Politikaları Başkanlığınca düzenlenen "Enerjide Türkiye'nin Yönü" konulu panele katılan Akşener, etkinlik öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Akşener, bir soru üzerine "(Bazı belediye başkanlarının AK Parti'ye geçmesi) Güneş Motel diye diye gezdiler. Demek ki tarih tekerrürden ibaretmiş" dedi.

Euronews.com'da Görüntüle

Meral Akşener, İYİ Parti, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 05:27 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 9 ayda 150 milyon lira tasarruf yaptı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 yürüyüşümüz pek çok kesimi rahatsız etmiştir Hafter, Berlin'de yapılacak Libya Konferansı'na katılmayı kabul etti ABD'den Türkiye'ye küstah yaptırım tehdidi: Süre azalıyor

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2020 23:50:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Güçlendirilmiş parlamenter sistem Türkiye'ye nefes aldırır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]