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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Güçlendirilmiş parlamenter sistem Türkiye'ye nefes aldırır
6 saat önce
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisi tarafından düzenlenen panel öncesinde yaptığı açıklamada, "Güçlendirilmiş parlamenter sistem Türkiye'ye nefes aldırır" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Güçlendirilmiş parlamenter sistem Türkiye'ye nefes aldırır" dedi.
Partisinin Kalkınma Politikaları Başkanlığınca düzenlenen "Enerjide Türkiye'nin Yönü" konulu panele katılan Akşener, etkinlik öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Akşener, bir soru üzerine "(Bazı belediye başkanlarının AK Parti'ye geçmesi) Güneş Motel diye diye gezdiler. Demek ki tarih tekerrürden ibaretmiş" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 05:27
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