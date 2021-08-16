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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Gümüşhane'de esnaf ziyaretinde konuştu Açıklaması - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Gümüşhane'de esnaf ziyaretinde konuştu Açıklaması

16.08.2021 17:06
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Gümüşhane'de esnaf ziyaretinde konuştu Açıklaması, System.String[]

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Afganların gelişinin durdurulması lazım, İran'da durdurulması lazım." dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Afganların gelişinin durdurulması lazım, İran'da durdurulması lazım." dedi.

Uçakla Trabzon Havalimanı'na gelen Akşener, kara yoluyla Gümüşhane'ye geçti. Kent merkezinde, yol güzergahında kendisini bekleyenleri selamlayan Akşener, kısa süre vatandaşlarla sohbet etti.

Esnafı da ziyaret eden Akşener, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Akşener, ziyaretlerin ardından gazetecilere, 20 Ocak 2020'den beri ilçe ilçe esnaf gezdiğini, yeni tip koronavirüs salgını sürecinde de ziyaretlerine devam ettiğini söyledi.

Esnafın, Türkiye'nin ekonomisinin bel kemiği olduğunu ifade eden Akşener, esnafı güçlü olan ülkelerin ekonomisinin güçlü olduğunu, bu nedenle esnafın durumunu anlamak ve sorunlarına dikkati çekmek için yola çıktığını belirterek şöyle devam etti:

"Burada bir amacım var; uzun bir zamandır Türkiye'de esnafından emeklisine, işçisinden memuruna, kadınından gencine, çiftçisinden besicisine seçmen diye kabul ettiğimiz her bir fert, velinimet olmaktan çıktı. Esnaf için müşteri velinimettir. Esnafın bir diğer özelliği de müşterisi için hizmette ve iyi iş yapmada rekabet etmektir. Dolayısıyla seçmeni de velinimet yapabilmek amaçlı bir çalışmam var. Bu dükkanların içine girdiğimde ben ne iktidar partisini ne de bir başka partiyi yermiyorum, kendi partimi övmüyorum, propaganda yapmıyorum. Propagandaları, övmeleri seçime bırakıyorum."

Akşener, bir gazetecinin Türkiye'nin göçmen sorunu ve politikasına yönelik sorusu üzerine, iktidarın göçmen politikasının olmadığını öne sürdü.

İktidarı eleştiren Akşener, Suriyelilerin gelişinden bu yana politikanın yanlış olduğunu savunarak şöyle konuştu:

"Bu ülkede 4-5 milyon civarında Suriyeli göçmen olduğu söyleniyor. Biz o gelen insanlara düşmanlık edemeyiz ama başka bir şey söyleyeyim; 65 milyar dolar para harcandı deniliyor Sayın Cumhurbaşkanının ağızından. Türkiye'de 83 veya 84 milyon, değişik kanaatler var, hadi ona 83 milyon diyelim, bir arkadaşıma hesaplattım, bu 65 milyar dolar nasıl yansırdı size, adam başı her aileye bu pandemide 800 dolar verilebilirdi. Tekrar ediyorum, adam başı her aileye yani kişi başına 800 dolar hibe verilebilirdi 65 milyar doların karşılığı.

Şimdi geldik Afgan meselesine. Ben Sayın Erdoğan'ın bu konuda kafasının dehşet derecede karışık olduğunu düşünüyorum. Bir, 'Gelsinler, Taliban'la aramızda düşünce farkı yok' diyor, diğer taraftan 'Duvar öreceğiz' diyor. Şimdi anlaşılıyor ki Biden ile o özel görüşmede, kimsenin, bizim Dışişleri mensuplarımızın bulunmadığı o görüşmede bazı şeyler konuşulmuş. Basına yansıyan, bilgimiz yoktur. Yansıyan ne, Biden diyor ki 'Alın bunları. Bunlar zamanında bizden yana tavır koydular. An itibarıyla Taliban bunları asar, keser.' Niye Biden almıyor kardeşim bunları? Niye Biden çok yakınında çok dost bir ülkede tutup ABD'ye getirmiyor da bize geliyor? Şimdi bu konuda hele şimdi Taliban'ın Kabil'e kadar girdikten sonraki fasılda bu görüşmenin gerçekten böyle olup olmadığını Sayın Erdoğan ve Dışişleri Bakanı açıklamak zorundadır."

Sınır güvenliğinin sağlanması gerektiğini belirten Akşener, "Afganların gelişinin durdurulması lazım, İran'da durdurulması lazım. Sınırların yol geçen hanı olmaktan çıkarılması lazım. Suriye'nin yöneticileriyle derhal anlaşıp, Suriye'den Türkiye'ye gelmiş o insanların memleketlerine can güvenliklerini sağlamak kaydıyla, Beşer Esad'la anlaşıp onların da can güvenliklerinin garantörü olarak bu insanların ülkelerine, memleketlerine, vatanlarına huzur içinde, barış içerisinde, arıza çıkarmadan gönderilmesi lazım." dedi.

Akşener, konuşmasının sonunda bir vatandaşın " Millet İttifakı'nda devam edecek misiniz?" sorusuna "Şu anda devam ediyoruz." yanıtını verdi.

Meral Akşener, Eylül 2020'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden eski Gümüşhane Belediye Başkanı ve Milletvekili Mustafa Canlı'nın Emirler Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret ederek karanfil bıraktı, dua okudu.

Akşener, daha sonra Kelkit ilçesinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Gümüşhane'de esnaf ziyaretinde konuştu Açıklaması
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Gümüşhane'de esnaf ziyaretinde konuştu Açıklaması
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Gümüşhane'de esnaf ziyaretinde konuştu Açıklaması
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Gümüşhane'de esnaf ziyaretinde konuştu Açıklaması

Gümüşhane, İYİ Parti, Türkiye, Esnaf, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Gümüşhane'de esnaf ziyaretinde konuştu Açıklaması - Son Dakika


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