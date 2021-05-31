İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Hatay'da esnafı ziyaret etti - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Hatay'ın Kırıkhan ve Defne ilçelerinde esnaf ziyaretinde bulundu.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere kente gelen Akşener'i havaalanında Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, İYİ Parti İl Başkanı Şefik Çirkin, CHP İl Başkanı Hasan Ramiz Parlar, CHP ve İYİ Parti milletvekilleri ile partililer karşıladı.

Beraberindekilerle Kırıkhan ilçesine geçen Akşener, Kanatlı Caddesi'nde esnaf ziyareti gerçekleştirerek iş yeri sahipleriyle sohbet etti.

Akşener, esnafı ziyareti sırasında düğün hazırlığı yaptığını öğrendiği bir vatandaşa damatlık hediye etti.

Ardından Defne ilçesine geçen Akşener, burada Gündüz Caddesi esnafını ziyaret edip sorunlarını dinledi.