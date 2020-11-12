İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: "Hiçbir siyasi oluşum, platform, şahıs, partiyle herhangi bir anayasa çalışmamız yoktur" - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: "Hiçbir siyasi oluşum, platform, şahıs, partiyle herhangi bir anayasa çalışmamız yoktur"

12.11.2020 15:59

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Hiçbir siyasi oluşum, platform, şahıs, partiyle herhangi bir anayasa çalışmamız yoktur, nokta.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Hiçbir siyasi oluşum, platform, şahıs, partiyle herhangi bir anayasa çalışmamız yoktur, nokta." dedi.

Akşener, ziyaretleri kapsamında Bozüyük ilçesinde esnafları gezdi.

Daha sonra Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'i makamında ziyaret eden Akşener, ziyaret sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İYİ Partili Özdağ gündeme ilişkin açıklamaları sorulması üzerine Akşener, şunları söyledi:

"Ben tek bir şey söyleyeyim, biz ne HDP ile ne CHP ile ne Saadet Partisi ile herhangi bir anayasa çalışması yapmadık. Nokta. Tekrar söyleyeyim, hiçbir arkadaşım bilgim içinde ya da dışında, bu kadar geniş söylüyorum, genel başkan olarak, buna sadece HDP değil, CHP, Saadet Partisi, başka var mıydı hatırlamıyorum, isnatların arasında. Bir anayasa çalışması yapmadık. Ama daha ilginç bir şey vardı dün, AK Parti ile de Anayasa çalışması yapıyormuşuz. Yani bir tarafta HDP'yle yapıyoruz, bir tarafta da AK Parti ile yapıyormuşuz. Dolayısıyla AK Parti ile de oturup bir Anayasa çalışması yapmadık."

Genel başkan sıfatıyla konuştuğunu vurgulayan Akşener, "Şimdi bir cümlenin içinde hem AK Parti hem HDP geçtiği zaman, hakikaten akıl sağlığına dikkat etmek lazım. Sayın Ömer Çelik, bu konuda AK Parti adına bir açıklama yaptı. Ama ben hepsiyle birlikte söylüyorum, İYİ Parti Genel Başkanı olarak söylüyorum, hiçbir siyasi oluşum, platform, şahıs, partiyle herhangi bir Anayasa çalışmamız yoktur, nokta." diye konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Hiçbir siyasi oluşum, platform, şahıs, partiyle herhangi bir anayasa çalışmamız yoktur
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Hiçbir siyasi oluşum, platform, şahıs, partiyle herhangi bir anayasa çalışmamız yoktur
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Hiçbir siyasi oluşum, platform, şahıs, partiyle herhangi bir anayasa çalışmamız yoktur
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Hiçbir siyasi oluşum, platform, şahıs, partiyle herhangi bir anayasa çalışmamız yoktur

Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, AK Parti, Anayasa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: 'Hiçbir siyasi oluşum, platform, şahıs, partiyle herhangi bir anayasa çalışmamız yoktur' - Son Dakika


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