İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: "İç meselelerle ilgili gündemi meşgul etmeyelim" - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, parti kurultayında liste çıkışıyla ilgili olarak soru üzerine, "Bizim dersimiz memleket, işsizlik. İç meselelerle ilgili gündemi meşgul etmeyelim" dedi.

Akşener, İYİ parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını cevapladı. Akşener, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Anayasa Mahkemesi Başkanı'na çıkışına yönelik, "Anlamaya çalışıyoruz. Sayın Soylu, Anayasa Mahkemesi Başkanı şahsında tartışma başlattı. Dün Bahçeli'nin beyanını okudum. Sayın Soylu ve Bahçeli birlikte mi çalışma yapıyor, yoksa AK Parti mi çalışma yapıyor?" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Kurultayı'nda liste çıkışına yönelik soruya da Akşener, "Bizim dersimiz memleket, işsizlik. İç meselelerle ilgili gündemi meşgul etmeyelim" yanıtını verdi. - ANKARA