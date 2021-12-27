İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İESOB ziyaretinde konuştu - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnafın sorunlarını çözeceklerini belirterek, "Sizin sesiniz olmak, derdinizle dertlenmek, sizi bu ülkenin gündemi haline getirmek gibi bir misyonu üzerimize aldık." dedi.

Akşener, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini (İESOB) ziyaret etti.

Çok uzun zamandır kutuplaşma üzerinden siyaset yapıldığını ileri süren Akşener, rekabetin, hizmetin üzerinden yapılmadığı siyasi bir atmosfer doğduğunu savundu.

Esnafın salgın sürecinde yaşadıklarını anlatmanın mümkün olmadığını ifade eden Akşener, esnafın çok akılcı ve vicdanlı taleplerini ilettiklerini, oda temsilcilerini Meclis çatısı altında konuşturduklarını belirtti.

Akşener, bu konuda soru önergeleri ve kanun teklifleri verdiklerinin altını çizerek, "Sizin sesiniz olmak istedik. Elektrik faturası, dükkan kirası stopajlarından, alım gücünün düşmesinden şikayetler vardı. Pandemiden önce bunları duyduk. Bizim ciğerimiz delindi kim bilir size neler oldu? Lokantacının derdini anlatmak mümkün değil. Berberin, kuaförün derdi çok. Taleplerin tamamını ilettik. Fakir fukaranın sesi olmak, seçmenin velinimet olması için ne gerekiyorsa yapacağıma dair yemin ettim." dedi.

Her zaman esnafın yanında olduklarını vurgulayan Akşener, şöyle devam etti:

"Siz Ahi Evran geleneğinden gelen insanlarsınız. Siz siftah yaptıysanız, yanınızdaki arkadaşınız yapmadıysa siftahı oraya müşteriyi gönderen insanlarsınız. Siz dayanışmanın, dostluğun ne olduğunu bilen insanlarsınız. Giyim dükkanında bile veresiye var. Eczanede veresiye var bu ülkede. Sizin sesiniz olmak, derdinizle dertlenmek, sizi bu ülkenin gündemi haline getirmek gibi bir misyonu üzerimize aldık. O yolda devam ediyoruz."

İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu da esnafın toplumun temel direği olduğunu esnaf olmazsa toplumun direğinin çökeceğini söyledi.