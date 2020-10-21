İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in ziyaretleri - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in ziyaretleri
21.10.2020 15:19
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Yozgat'a gelmesi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in esnaf ziyareti İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Yenifakılı Üretici Kadınlar Birliği'ni ziyareti İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Kayseri'yi ziyareti YOZGAT/KAYSERİ - İYİ Parti...
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Yozgat'a gelmesi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in esnaf ziyareti
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Yenifakılı Üretici Kadınlar Birliği'ni ziyareti
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Kayseri'yi ziyareti YOZGAT/KAYSERİ - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Yozgat'ın Yeni Fakılı ve Kayseri'nin İncesu ilçelerini ziyaret etti.
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