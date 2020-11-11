İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: "Karabağ Azerbaycan'dır" - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Şuşa'dan gelen müjdenin hemen ardından imzalanan anlaşma, mukaddes bir hakkın teslimidir. 28 yıldır bıkmadan usanmadan haykırdığımız gibi Karabağ Azerbaycan'dır" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 82'nci yıl dönümünü hatırlatarak, "Mavi gözlü bozkurtumuzun ve silah arkadaşlarının ruhları şad, mekanları cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtulduğu tarihi anlara tanıklık edildiğini aktaran Akşener, "Azerbaycan Türk Ordusu, işgal altındaki vatan topraklarında ay-yıldızı dalgalandırmaya devam ediyor. Şuşa'dan gelen müjdenin hemen ardından imzalanan anlaşma, mukaddes bir hakkın teslimidir. 28 yıldır bıkmadan usanmadan haykırdığımız gibi Karabağ Azerbaycan'dır" diye konuştu.

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 3 Kasım'da yapılan seçimlere de değinen Akşener, "Seçimin bölgesel ve global etkilerinin yanında, bizim için önemli olan, ABD'nin Türkiye ile ilişkileri, ve Türkiye'nin milli çıkarlarıyla ilgili nasıl bir duruş sergileyeceğidir. Amerika elbette dünya üzerindeki hakim güçlerden biri. Ancak, bizim için önemli olan, Amerikan başkanının Türk siyasetine nasıl baktığı değil, Türkiye'nin milli çıkarlarının, nasıl korunup kollanacağıdır. Bu açıdan baktığımızda, Trump dönemi, hiç de iyi bir dönem değildi. Biden farklı mı olacak, onu zaman gösterecek. Artık yeni bir döneme girdik. Trump döneminde 'Ahbap-çavuş' boyutuna indirgenen ilişkilerin, yeniden devletlerarası bir kimlik kazanmasını umuyoruz. Diplomasi, kişisel ahbaplıklar üzerinden değil, liyakatli kadrolar üzerinden ve akıllıca yürütülmelidir. Türkiye'nin ciddi ve güçlü bir diplomasi geleneği var. Bu gücün ve ciddiyetin, yeniden devreye alınmasını bekliyoruz" dedi.

Devlet yönetiminin ciddi bir iş olduğunu aktaran Akşener, İzmir depreminin ardından yaşananlara da vurgu yaptı. Akşener, iktidar partisinin binaları denetleme görevinin olduğunu söyledi.

Sağlık sorunları nedeniyle bakanlık görevinden istifa eden eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a acil şifalar dileyen Akşener, İYİ Parti'nin iktidara gelmesi durumunda kamu ve özel sektör emekçilerinin hak ettiği bir yaşama kavuşacağının altını çizdi. Türkiye'deki işsizlik oranının TÜİK'in verilerine göre 456 bin kişi azaldığını aktaran Akşener, aynı dönemde istihdam sayısının da 975 bin azaldığına dikkat çekti. - ANKARA