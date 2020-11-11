İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: "Karabağ Azerbaycan'dır" - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: "Karabağ Azerbaycan'dır"

11.11.2020 20:03
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener:

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Şuşa'dan gelen müjdenin hemen ardından imzalanan anlaşma, mukaddes bir hakkın teslimidir.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Şuşa'dan gelen müjdenin hemen ardından imzalanan anlaşma, mukaddes bir hakkın teslimidir. 28 yıldır bıkmadan usanmadan haykırdığımız gibi Karabağ Azerbaycan'dır" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 82'nci yıl dönümünü hatırlatarak, "Mavi gözlü bozkurtumuzun ve silah arkadaşlarının ruhları şad, mekanları cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtulduğu tarihi anlara tanıklık edildiğini aktaran Akşener, "Azerbaycan Türk Ordusu, işgal altındaki vatan topraklarında ay-yıldızı dalgalandırmaya devam ediyor. Şuşa'dan gelen müjdenin hemen ardından imzalanan anlaşma, mukaddes bir hakkın teslimidir. 28 yıldır bıkmadan usanmadan haykırdığımız gibi Karabağ Azerbaycan'dır" diye konuştu.

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 3 Kasım'da yapılan seçimlere de değinen Akşener, "Seçimin bölgesel ve global etkilerinin yanında, bizim için önemli olan, ABD'nin Türkiye ile ilişkileri, ve Türkiye'nin milli çıkarlarıyla ilgili nasıl bir duruş sergileyeceğidir. Amerika elbette dünya üzerindeki hakim güçlerden biri. Ancak, bizim için önemli olan, Amerikan başkanının Türk siyasetine nasıl baktığı değil, Türkiye'nin milli çıkarlarının, nasıl korunup kollanacağıdır. Bu açıdan baktığımızda, Trump dönemi, hiç de iyi bir dönem değildi. Biden farklı mı olacak, onu zaman gösterecek. Artık yeni bir döneme girdik. Trump döneminde 'Ahbap-çavuş' boyutuna indirgenen ilişkilerin, yeniden devletlerarası bir kimlik kazanmasını umuyoruz. Diplomasi, kişisel ahbaplıklar üzerinden değil, liyakatli kadrolar üzerinden ve akıllıca yürütülmelidir. Türkiye'nin ciddi ve güçlü bir diplomasi geleneği var. Bu gücün ve ciddiyetin, yeniden devreye alınmasını bekliyoruz" dedi.

Devlet yönetiminin ciddi bir iş olduğunu aktaran Akşener, İzmir depreminin ardından yaşananlara da vurgu yaptı. Akşener, iktidar partisinin binaları denetleme görevinin olduğunu söyledi.

Sağlık sorunları nedeniyle bakanlık görevinden istifa eden eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a acil şifalar dileyen Akşener, İYİ Parti'nin iktidara gelmesi durumunda kamu ve özel sektör emekçilerinin hak ettiği bir yaşama kavuşacağının altını çizdi. Türkiye'deki işsizlik oranının TÜİK'in verilerine göre 456 bin kişi azaldığını aktaran Akşener, aynı dönemde istihdam sayısının da 975 bin azaldığına dikkat çekti. - ANKARA

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Karabağ Azerbaycan'dır
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Karabağ Azerbaycan'dır
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Karabağ Azerbaycan'dır
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Karabağ Azerbaycan'dır
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Karabağ Azerbaycan'dır

Meral Akşener, Azerbaycan, İYİ Parti, Karabağ, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: 'Karabağ Azerbaycan'dır' - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 11 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 86 kişi vefat etti, 2693 yeni vaka tespit edildi Ozan Kabak için Milan'ın ardından Real Madrid de devreye girdi Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Harutyunyan'dan canlı yayında itiraf: Ermeni güçleri Hankendi şehrini koruyamadı Fenerbahçe, Visca karşılığında Başakşehir'e Deniz Türüç'ü vermeyi düşünüyor Avrupa basını, Dağlık Karabağ'da sağlanan ateşkesi yazdı: Biden ve Macron şimdiden kaybedenler arasında İngiliz yarış atı Galileo, 190 milyon euroluk değeriyle Ronaldo ve Messi'yi geçti Kılıçdaroğlu'ndan yeni Maliye Bakanı Elvan'a çağrı: Asgari ücret vergi dışında tutulmalı Koronavirüsün genetik kodunda "gizlenmiş" bir gen açığa çıkarıldı
'3 Büyükler'in başkanlarından anlamlı destek! Pamir bebek için birlik oldular '3 Büyükler'in başkanlarından anlamlı destek! Pamir bebek için birlik oldular         
19:55
İstanbul ve Ankara'nın ardından İzmir'de de 65 yaş ve üstüne belirli saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması getirildi İstanbul ve Ankara'nın ardından İzmir'de de 65 yaş ve üstüne belirli saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması getirildi         
19:33
Savaşı bitiren anlaşmanın ardından Rus Barış Gücü, Dağlık Karabağ'daki görevine resmen başladı Savaşı bitiren anlaşmanın ardından Rus Barış Gücü, Dağlık Karabağ'daki görevine resmen başladı         
19:13
26 ilkokul öğrencisine cinsel istismarda bulunan öğretmene 621 yıl hapis cezası 26 ilkokul öğrencisine cinsel istismarda bulunan öğretmene 621 yıl hapis cezası         
18:52
Çocuklarının gözü önünde öldürülen fırıncı cinayetinden ticari anlaşmazlık çıktı Çocuklarının gözü önünde öldürülen fırıncı cinayetinden ticari anlaşmazlık çıktı         
18:09
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a istifa et ültimatomu! Gece yarısına kadar mühlet verildi Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a istifa et ültimatomu! Gece yarısına kadar mühlet verildi         
18:07
Manisa'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü için sokağa çıkma kısıtlaması getirildi Manisa'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü için sokağa çıkma kısıtlaması getirildi         
17:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası dolar kuru 7.85'e kadar geriledi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası dolar kuru 7.85'e kadar geriledi         
17:07
Suudi Arabistan'da turistlerin katıldığı törene bombalı saldırı Suudi Arabistan'da turistlerin katıldığı törene bombalı saldırı         
16:02
Her şeyini bırakıp Azerbaycan'a giden Doğuş'un eşinin zafer sevinci: Doğduğum topraklara gideceğim Her şeyini bırakıp Azerbaycan'a giden Doğuş'un eşinin zafer sevinci: Doğduğum topraklara gideceğim         
14:48
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine değişikliği tartışmalarına noktayı koydu: Tamamen masa başında uydurulan haberler Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine değişikliği tartışmalarına noktayı koydu: Tamamen masa başında uydurulan haberler         
14:25
Otomobiliyle ağaca çarpan mahalle bekçisi feci şekilde can verdi Otomobiliyle ağaca çarpan mahalle bekçisi feci şekilde can verdi         
14:12
Kadınlara bakarak kendini tatmin etti, otobüs bir anda karıştı! O anlar kamerada Kadınlara bakarak kendini tatmin etti, otobüs bir anda karıştı! O anlar kamerada         
13:46
Fenomen Ceylin Akçalı, İzmir depremiyle ilgili videosu tepki çekince yayından kaldırdı Fenomen Ceylin Akçalı, İzmir depremiyle ilgili videosu tepki çekince yayından kaldırdı         
13:30
"Doktor beni taciz etti" iddiası sığınaktaki kaçak hastaneyi ortaya çıkardı         
12:18
Hayatta kalabilmek için tek çaresi 'hamile' kalmak Hayatta kalabilmek için tek çaresi 'hamile' kalmak         
11:11
Müge Anlı'da korkunç cinayet itirafı! Cani kardeş, ablası ve eniştesini öldürüp kuyuya atmış Müge Anlı'da korkunç cinayet itirafı! Cani kardeş, ablası ve eniştesini öldürüp kuyuya atmış         
11:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2020 20:14:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: "Karabağ Azerbaycan'dır" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei