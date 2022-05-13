İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Karaman'da esnafı ziyaret etti - Son Dakika
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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Karaman'da esnafı ziyaret etti

13.05.2022 17:30

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Karaman'da esnaf ziyaretinde bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Karaman'da esnaf ziyaretinde bulundu.

Akşener, bazı programlara katılmak için geldiği Karaman'da kent merkezinde kendisini karşılayanlara seslendi.

"Türkçenin şehri Karaman"da olduğu için büyük heyecan duyduğunu belirten Akşener, gittiği illerde esnafı ziyaret ettiğini ve dertlerini dinlediğini aktardı.

Akşener, sorunların çözümü için sahada olduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ziyaretlerimde başka siyasi partiyi yermedim. Dükkanlardaki kardeşlerimizin dertlerini ve seslerini, grup konuşmalarında kamuoyuna ilettim. Sonra arkadaşlarımız kanun teklifi ve araştırma önergeleri verdi. O dertleri kamuoyunun gündemine getirdik. Bu dertlerin konuşulması yerine birbirimizin farklılıklarıyla dövüştürülmüş olduğumuz o harami düzeni, birlikte yıkıyoruz. Sandıkta helal oylarımızla ve demokrasiyle yıkıyoruz. Esnaf için müşteri velinimetse, seçmen de velinimet olmalıdır."

Akşener, daha sonra ziyaret ettiği çarşı esnafının sorunlarını dinledi, vatandaşlarla sohbet etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Karaman'da esnafı ziyaret etti
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Karaman'da esnafı ziyaret etti
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Karaman'da esnafı ziyaret etti
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Karaman'da esnafı ziyaret etti
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Karaman'da esnafı ziyaret etti

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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