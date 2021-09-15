İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Kars'ta esnafı ziyaret etti - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kars'ta ve Arpaçay ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.
Meral Akşener, beraberindeki İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan ve partililerle ilk olarak Arpaçay ilçesine geldi.
İlçede esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Akşener, ardından kent merkezine geçti.
Kent merkezinde Faikbey ve Kazım Karabekir caddelerindeki iş yerlerini ziyaret eden Akşener, vatandaşlarla görüştü.
Vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinleyen Akşener, Kars programını tamamlayarak Iğdır'a hareket etti.
Kaynak: AA
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