İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Kastamonu'da esnafı ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Kimseleri tahrik etmeden Türkiye'deki birliğin, beraberliğin bozulmaması için büyük gayret gösteriyorum. Çünkü yeteri kadar bozuldu." dedi.

Akşener, Kastamonu kent merkezinin ardından Daday, Azdavay, Pınarbaşı, Şenpazar ve Cide ilçesinde de esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Esnafla sohbet eden Akşener, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinden ne kadar etkilendiklerini sordu.

Esnaf ziyaretinin ardından Cide Belediyesini de ziyaret eden Akşener, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçedeki vatandaşların "çok yüksek bir demokrasi vasfının" olduğunu söyledi.

İlçede birçok esnafı ziyaret ettiğini dile getiren Akşener, "Tamamı içtenlikle karşıladı ve sorduğum sorulara çok gerçekçi, doğru cevaplar verdi. Cide'nin öyle bir yanı var. Son dönemde gerginlik yaşayan siyasilerin hepsini buraya bir gece geçirmeye davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Bir basın mensubunun "Ege ve Akdeniz'de yangınlar varken sizin bu gezileri yapmanızı bazı kesimler eleştiriyor, buna ne söylersiniz?" sorusu üzerine Akşener, şunları kaydetti:

"Eleştirebilirler de ben netice itibariyle 20 Ocak 2020'den beri geziyorum. Ne Cide'de ne de Çankırı'da veya bir başka şehrin ilçesinde... Bir esnafın dükkanından içeri girdiğim zaman söylediğim söz şu, 'iktidarı yermiyorum, kendi partimi övmüyorum, propaganda yapmıyorum' bunları yapmadığım için bugüne ait değil ki, yangınla da alakası yok. Tam bir buçuk yıldır yaptığım iş bu. Esnafın derdi üzerine bir sistem kurmaya, bir dil geliştirmeye çalışıyorum. Bunların her birini de sonuç itibariyle ilgililerine ulaştırıyoruz. Böyle bir sistemde yangında görev alıp benim yapabileceğim bir şey olsa hay hay. Birisi desin ki 'Meral Hanım bunlar beceremiyor git şuraya otur, uçakları kaldır, bu şeyi söndürt' hay hay. Ama öyle bir görevim yok. Onun için boş oturacağıma kimseleri tahrik etmeden Türkiye'deki birliğin, beraberliğin bozulmaması için büyük gayret gösteriyorum. Çünkü yeteri kadar bozuldu. Bir çalışma yapıyorum. Bunun kimseye zararı yok."

Belediye çıkışında vatandaşlarla sohbet eden Akşener, daha sonra ilçeden ayrıldı.