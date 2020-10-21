İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Kayseri parti teşkilatı üyeleriyle bir araya geldi - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kayseri'de teşkilat üyeleri ile bir araya geldi.

Kayseri'nin Develi ve merkez Talas ilçesinde esnaf ziyareti yapan Akşener, bir düğün salonunda düzenlenen toplantıda partililere hitap etti. Akşener, İYİ Parti'nin kuruluşunu ve bugünlere nasıl geldiğini anlattı.

Gerçekten milletin kendilerini çağırdığını ifade eden Akşener, bugün ülkede eğer kısmen nefes alınabiliyorsa bunda teşkilat mensuplarının gayreti olduğunu belirtti.

İl başkanlıkları için teklif götürdükleri kardeşlerinin başına o dönemde nasıl baskılar geldiğini bildiğini dile getiren Akşener, "İçinizden bazıları arardı beni, 'abla oğlumu işten çıkarıyorlar, abla kızımı sürüyorlar', bunlara direne direne, inatla durarak geldik. Bundan sonra işimiz milletimiz adına daha kolay. Büyük bir deneyim elde ettik. Direnmenin sonuçlarının milletimiz açısından ne kadar önemli olduğunu gördük." diye konuştu.

Elbette hiç kimsenin kendilerine dün olduğu gibi bugün de "buyrun" demeyeceğini vurgulayan Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir kadın politikacının gecenin 11.30'unda bu ülkede evi basıldı. 28 Şubat'ın Meral Akşener'ine 'kafir' dendi. Kendileri aynı yatakta uyudular ama hepimize, ben dahil FETÖ'cü dendi. Bu ülkede siyasetçiler 40 kişidir, herkes birbirini bilir. Onun için namertlerle dövüşüyoruz biz. Kimin adına? Milletimiz adına. Delikanlı gibi çıkın be, adam gibi çıkın gelin birlikte mücadele edelim. Ama alışmışlar, ceketimi assam kazanırıma. Bundan sonra yok öyle yağma. İYİ Parti var, İYİ partililer var, İYİ Parti'nin vekilleri var. Meclis'te kora kor mücadele eden arkadaşlarım var. Partimizi çok zor kurduk ama kalıcı kıldık. Bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlara baktığımız zaman pek çok siyasi yapıya da örnek olduk, onları cesaretlendiren bir yolu biz başlattık. Onun için bundan sonraki işimiz düne göre çok daha kolay."

Partililerden apartman apartman gezmelerini isteyen Akşener, "Bu aziz milletin gençlerine, yaşlılarına, işçisine, memuruna, esnafına, çiftçisine bir borcumuz varsa, çalışarak ödeyeceğiz. Onun sonucunda da iktidar olarak, bugünlerin bozduğu bu düzeni biz düzelteceğiz inşallah. Allah bu fırsatı bize verecek. Buna o kadar inanıyorum ki, ben inandığımız için siz inanıyorsunuz ama beni inandıran da sizsiniz. Allah bizim gayretlerimizi ibadet sayacak inşallah. Milet için çalışıyoruz, millet için çalışmaya devam edeceğiz ve Allah'ın izniyle başaracağız." diye konuştu.

Akşener, konuşmasının ardından İYİ Parti Kayseri ilçe başkanlarına plaket verdi.