Akşener: "(Anayasa Mahkemesi'nin kararı) "Biz çok olumlu değerlendiriyoruz. Umarım esastan bozulur"" - Son Dakika
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Akşener: "(Anayasa Mahkemesi'nin kararı) "Biz çok olumlu değerlendiriyoruz. Umarım esastan bozulur""

21.04.2022 21:42

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunun, Seçim Kanunu'nun bazı maddelerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması isteminin ilk incelemesini tamamlamasına ilişkin, "Biz çok olumlu değerlendiriyoruz.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunun, Seçim Kanunu'nun bazı maddelerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması isteminin ilk incelemesini tamamlamasına ilişkin, "Biz çok olumlu değerlendiriyoruz. Umarım esastan bozulur." dedi.

Akşener, Kırşehir programı kapsamında Boztepe ilçesinde esnafı ziyareti etti.

Daha sonra kent merkezindeki bir otelde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akşener, bir gazetecinin "Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunun, Seçim Kanunu'nun bazı maddelerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması isteminin ilk incelemesini tamamlamasına" ilişkin sorusu üzerine, kararı olumlu gördüklerini söyledi.

CHP'nin 4 madde için Anayasa Mahkemesine başvurduğunu hatırlatan Akşener, şöyle devam etti:

"Ana muhalefet partisi olarak onların böyle bir hakkı var. O dört madde cumhurbaşkanının, cumhurbaşkanlığı görevini bir kenara koyup, AK Parti Genel Başkanı olarak yaptığı propaganda faaliyetlerinin, sonsuz bir hak tanıyan maddenin iptaline yönelik. Diğeri hakimlerle vesaire ile ilgili olan konuya dair. Yani D'Hondt sisteminin hesaplamasına dair olan konu değil. Yani oy almaktan korkuya dair bir durum değil. Biz çok olumlu değerlendiriyoruz. Umarım esastan bozulur."

Başka bir gazetecinin "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konutunun elektriklerinin kesilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz" şeklindeki sorusu üzerine Akşener, Kılıçdaroğlu'nun elektrik ücretini ödememekteki kastının, 3,5 milyon civarındaki abonenin elektriğinin kesilmesine dikkati çekmek olduğunu ifade etti.

Türkiye'de 1,5 milyona yakın doğal gaz abonesinin gazının da kesik olduğunu ileri süren Akşener, "Şimdi bugün Sayın Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriğinin kesilmesi, basının, herkesin ilgisini çekti, bir genel başkanın elektriğinin kesilmiş olması. Bu zor durumdaki insanların iktidar tarafından problemlerinin çözümlenmesi için bir adım atılmasına sebep olur. Bu açıdan çok olumlu değerlendiriyorum bu tutumu." değerlendirmesinde bulundu.

"Müsaade ederse ben ödeyebilirim hanenin elektrik borcunu"

Elektrik ve doğal gaz abonelerinin borcunun, vergi borcu silinen iki firmanın tutarından daha düşük olduğunu öne süren Akşener, "Buna dikkat çekmek istiyorum aracılığınızla. Ama bu işte Selvi hanımın durumu zor. Sayın Kılıçdaroğlu sözünü yere düşürmemiş olur, müsaade ederse ben ödeyebilirim hanenin elektrik borcunu, o da Selvi hanım için." diye konuştu.

Meral Akşener, daha sonra İYİ Parti Kırşehir İl Başkanlığının Cacabey Meydanı'nda düzenlediği iftar programına katılarak, vatandaşlara hitap etti.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Akşener'e Neşet Ertaş tablosu hediye etti.

Programın sonunda, sahneye davet edilen vatandaşlar, Neşet Ertaş'ın türkülerini seslendirdi.

Akşener: (Anayasa Mahkemesi'nin kararı) Biz çok olumlu değerlendiriyoruz. Umarım esastan bozulur
Akşener: (Anayasa Mahkemesi'nin kararı) Biz çok olumlu değerlendiriyoruz. Umarım esastan bozulur
Akşener: (Anayasa Mahkemesi'nin kararı) Biz çok olumlu değerlendiriyoruz. Umarım esastan bozulur
Akşener: (Anayasa Mahkemesi'nin kararı) Biz çok olumlu değerlendiriyoruz. Umarım esastan bozulur

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Akşener: "(Anayasa Mahkemesi'nin kararı) "Biz çok olumlu değerlendiriyoruz. Umarım esastan bozulur"" - Son Dakika
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