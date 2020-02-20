İYİ Parti Genel Başkanı Akşener:

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Kardeşin kardeşe düşman olduğu, komşunun komşuya düşman olduğu o kutuplaşma siyasetinden bu ülkeyi çıkaracağız." dedi.

Akşener, Trakya programı kapsamında geldiği Kırklareli'ndeki Cumhuriyet Meydanı'nda partililerince karşılandı.

Ardından, Hızırbey Camisi'nde iki kişinin cenaze törenine katılan Akşener, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Akşener, Karakaş Mahallesi'nde esnafın talep ve sorunlarını dinledi.

Daha sonra partisinin il başkanlığına geçen Akşener, kendisini karşılayan davul zurna ekibine bahşiş verdi ve şakalaştı.

Akşener, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de kutuplaşma siyaseti yapıldığını öne sürdü.

Ülkede gerçek gündemlerin ve vatandaşın sıkıntılarının konuşulmadığını iddia eden Akşener, Türkiye'yi gezerek dert dinlediklerini ifade etti.

Salı günleri grup konuşmalarında il bazlı sorunları dile getirdiklerini anlatan Akşener, şunları kaydetti:

"Seçim yok. Propaganda yapmaya gezmiyoruz. Nutuk atmaya gezmiyoruz. İktidarı kötülemek üzere de gezmiyoruz. Ama sizlerin dertlerini kamuoyu ile paylaşıp bir kamuoyu baskısı, desteği oluşturmak istiyoruz. Biz bunu EYT'lilerde başardık. Henüz çözmediler ama çözecekler ya da biz çözeceğiz. Kardeşin kardeşe düşman olduğu, komşunun komşuya düşman olduğu o kutuplaşma siyasetinden bu ülkeyi çıkaracağız."

Akşener, Trakya gezisi kapsamında Kırklareli'nin Babaeski ve Lüleburgaz ilçelerini de ziyaret edecek.