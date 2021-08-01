İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Manavgat'ta gazetecilere açıklamalarda bulundu (1) - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Gündoğmuş İtfaiye İstasyonuna gelmesi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yetkililerden bilgi alması
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması ANTALYA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Antalya'nın Manavgat İlçesinde Gündoğmuş İtfaiye İstasyonunda gazetecilere açıklamalarda bulundu. (1)
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Antalya'nın Manavgat İlçesinde Gündoğmuş İtfaiye İstasyonunda, ilçedeki yangına ilişkin bilgi aldı.
Kaynak: AA
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