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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Mersin'de halka seslendi - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Mersin'de halka seslendi

21.02.2022 15:01

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Milletimin feraseti, irfanı, Türkiye'nin neye, nelere ihtiyacı olduğunu anlattı bize. Bu milletin huzura, adalete, liyakate ihtiyacı var, ayrımcılığa, yandaşa 'hayır' diyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Milletimin feraseti, irfanı, Türkiye'nin neye, nelere ihtiyacı olduğunu anlattı bize. Bu milletin huzura, adalete, liyakate ihtiyacı var, ayrımcılığa, yandaşa 'hayır' diyor." dedi.

Akşener, çeşitli programlara katılmak için geldiği Mersin'de, Çeşmeli Mahallesi'ndeki bir narenciye paketleme tesisini ziyaret etti.

Buradaki çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi alan Akşener, önlük giyip mandalina paketledi. Kadın işçilerle sohbet eden Akşener'e narenciye ürünlerinin yer aldığı kasa hediye edildi.

Meral Akşener, daha sonra Erdemli ilçesine geçerek esnaf ziyaretinde bulundu.

Esnaf ziyareti sırasında bir dükkanda önlük giyip tantuni yapan Akşener, hazırladığı tantuninin tadına baktı.

Akşener, daha sonra esnaf ziyareti yaptığı cadde üzerinde kurulan platformdan halka seslendi.

Uzun süreden beri esnaf ziyareti yaptığını aktaran Akşener, programlarında toplumun sorunlarını dinlediğini söyledi.

Programlarında, toplumun tüm kesimleriyle karşılaştığını belirten Akşener, "Bu iki yılda herhalde 5 üniversite bitirmişimdir. Milletimin feraseti, irfanı, Türkiye'nin neye, nelere ihtiyacı olduğunu anlattı bize. Bu milletin huzura, adalete, liyakate ihtiyacı var, ayrımcılığa, yandaşa 'hayır' diyor." ifadesini kullandı.

Esnafın, ülkenin ve ekonominin bel kemiği olduğunu vurgulayan Akşener, esnafın unutulduğunu savunarak, doğal gaz ve elektrik faturalarına zam yapılmasını eleştirdi.

Bu milletin sesi duyuluncaya kadar gezmeye devam edeceğini dile getiren Akşener, şunları kaydetti:

"Bu milletin sesini ağalar duyuncaya kadar, ağalar buraya gelinceye kadar gezmeye devam. Erdemli'den başlayarak Mersin'in tümünün yarın en iyi şekilde hizmet alması için iktidar olduğumuzda Mersin'in bize emanet olduğunu söylemek için buradayım. Bütün bunların giderilmesinin yolu, haksızlığın, hukuksuzluğun bitmesidir. Sarayda sefa sürenler, 11 maaş alanlar, buraya gelin, burayı duyamazsınız. Sonra da dersiniz ki geziyor, geziyor. O insanların hepsi tiyatro."

Meral Akşener, ele ele vererek Mersin'i Türkiye'nin en önemli illerinden biri haline getireceklerini belirtti.

Akşener, konuşması sırasında bazı vatandaşlara mikrofon uzatıp, onların sıkıntılarını da dinledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, daha sonra Akdeniz ilçesindeki Yoğurt Pazarı'nda esnaf ziyaretinde bulunarak, vatandaşlarla sohbet etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Mersin'de halka seslendi
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Mersin'de halka seslendi
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Mersin'de halka seslendi
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Mersin'de halka seslendi

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Mersin'de halka seslendi - Son Dakika


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