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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: "Milletimizin başı sağolsun"
41 dakika önce
İYİ Parti Genel başkanı Meral Akşener, partisinin genel merkezinde İdlib'de Türk askerine yönelik rejim tarafından düzenlenen saldırıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 05:02 Kaynak: AA
İYİ Parti Genel başkanı Meral Akşener, partisinin genel merkezinde İdlib'de Türk askerine yönelik rejim tarafından düzenlenen saldırıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
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