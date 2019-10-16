Son Dakika Haberleri: İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Muş'ta
Son Dakika Politika İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Muş'ta

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Muş'ta

1 saat önce

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Muş'ta 3 belde belediyesi kazandık.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Muş'ta, System.String[]

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, " Muş'ta 3 belde belediyesi kazandık. Batı'da bir büyükşehir almayı elbette çok isterdik ama buradaki 3 belde belediyesine çok sevindik. Türkiye'nin geleceği açısından benim için bu 3 belde çok kıymetli." dedi.

Akşener, 31 Mart Yerel Seçimlerinde partisinin kazandığı belediye ziyaretlerine Muş'tan başladı.


Muş Sultan Alparslan Havalimanı'nda partililerce karşılanan Akşener, sırasıyla Kırköy, Yeşilova ve Sarıpınar belde belediyelerini ziyaret etti.


Belediye başkanlarından çalışmalar hakkında bilgi alan Akşener, ziyaretinde karşılaştığı çocuklarla fotoğraf çektirdi.

Akşener, Muş'un kendileri için önemli olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Muş'ta 3 belde belediyesi kazandık. Batı'da bir büyükşehir almayı elbette çok isterdik ama buradaki 3 belde belediyesine çok sevindik. Türkiye'nin geleceği açısından benim için bu 3 belde çok kıymetli. Güneydoğu'yu seviyorum. 25 yıldır aktif politika yapan bir insanım. İkinci referandumda Bitlis ve Muş'a gelmiştim. Hiç kimseyi ayırt etmeden hizmet edeceğiz."

Kazandıkları 3 belde belediyesinin İzmir Büyükşehir Belediyesi ile kardeş belediye olacağını belirten Akşener, "Umarım siyasi tercihinden dolayı bu beldelerimiz iktidarın olumsuz bir tavrıyla karşılaşmaz. Her engeli yıka yıka geldik, bunu da aşarız. Merak etmeyin yalnız olmayacaksınız." ifadesini kullandı.

Belde ziyaretlerinin ardından İYİ Parti İl Başkanlığına geçen Akşener, burada yaptığı konuşmada, "Partiyi kurarken çok zorluklar çektik. İYİ Parti artık var, kalıcı, itibarlı ve insanların kötü bakmadığı bir partidir." dedi.

Akşener, daha sonra kentteki bir restoranda akşam yemeğinde partililerle bir araya geldi.

Akşener'e, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Mersin Milletvekili Behiç Çelik, Muğla Milletvekili Metin Ergun, Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, Adana Milletvekili Mehmet Metanet Çulhanoğlu, Aydın Milletvekili Adnan Sezgin, Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Teşkilat Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Oral, Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, İYİ Parti Muş İl Başkanı Ramazan Aşık, CHP Muş İl Başkanı İsmail Adanur, belediye başkanları ve partililer eşlik etti.

Meral Akşener, Milletvekili, İYİ Parti, Muş, Politika

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 08:20 Kaynak: AA
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