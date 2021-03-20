İYİ Parti Genel Başkanı Akşener nikah şahidi oldu - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Orta Doğu Politikaları Başkanı Salim Ensarioğlu'nun oğlu Kerem Ensarioğlu'nun nikahında şahitlik yaptı.

Akşener, Mesher ve Kerem çiftinin Grand Ankara Hotel'de düzenlenen nikah törenine katıldı.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in kıydığı nikahta Akşener, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ve Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz ile nikah şahidi oldu.

Nikahın ardından çifti tebrik eden Akşener, mutluluklar diledi.

Nikah törenine çiftin yakınları ve davetliler katıldı.