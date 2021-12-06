İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Otizm Vakfı'nı ziyaret etti - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye Barolar Birliğindeki seçime ilişkin, "Demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü, adaleti, liyakati, şeffaflığı, hesap verilebilir olmayı mecbur hale getirecek bir değişim." dedi.

Akşener, Otizm Vakfı'nı ziyaret ederek, Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Çayan'dan, çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Otizmli bireylere dikkati çekmek, burada yapılan ve örnek olması gereken çalışmaları kamuoyuyla paylaşmak amacıyla ziyareti gerçekleştirdiğini dile getiren Akşener, "Burada yapılan çalışmaların, Türkiye'nin pek çok yerinde yeniden hayat bulması için o şehirlerde de çocuklarımıza, ailelerimize model olabilmesi için bugün buradayız." diye konuştu.

Daha sonra eğitim tesisindeki atölyelerde incelemelerde bulunan Akşener, bir öğrenciyle masa tenisi oynadı, bazı öğrencilerle atölye çalışması yaptı.

Vakıf yöneticileriyle sohbet eden Akşener, bir gazetecinin, Türkiye Barolar Birliğindeki seçime ilişkin, "Yeni dönemin ilk adımı olarak yorumlanıyor bu değişim. Siz nasıl yorumluyorsunuz?" sorusu üzerine, "Katılıyorum yorumlara. Değişimin ayak seslerini çok uzun bir zamandır söyleyenim ben, onun için katılıyorum. Hayırlı, uğurlu olsun inşallah." karşılığını verdi.

Akşener, "Nasıl bir dönem olur sizce?" sorusu üzerine, şu değerlendirmede bulundu:

"İyi bir dönem olacak, nefes alacağız. Demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü, adaleti, liyakati, şeffaflığı, hesap verilebilir olmayı mecbur hale getirecek bir değişim. Yani mesela seçime gideceğiz, ister 2023 ister daha önce, o siyasi partilerin birbirleriyle olan rekabeti bu tür kavramlar üzerinden 'ben daha iyisini yapacağım' olarak olacak, önce tek tek siyasi partiler açısından söylüyorum, sonra mecburuz bu sistemde ittifaklar üzerinden yürümeye, o ittifakların birbiriyle olan rekabeti, kutuplaştırma, şuculuk buculuk üzerinden ayrışma yerine rekabeti hizmet üzerinden, proje üzerinden yapacağız, bu değişiklikler, bu değişimler sürdüğü takdirde. Güzel, iyi olacak."