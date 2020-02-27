İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: "Oy üzerinden konuşmuyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Politika İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: 'Oy üzerinden konuşmuyoruz' - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: "Oy üzerinden konuşmuyoruz"

6 saat önce

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Sadece karşımızda duran insanları dinliyoruz.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener:

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Sadece karşımızda duran insanları dinliyoruz. Bu bir yeni yöntemdir. Yorulan, bıkan insanlarımız açısından bir nefes alma yoludur." dedi.

Programları kapsamında Balıkesir'in Burhaniye ilçesine gelen Akşener, çarşıdaki esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla bir araya geldi.

Akşener, kendisine ikram edilen yöresel ürünler olan zeytin ve peyniri geri çevirmeyerek tadına baktı.

Daha sonra partisinin ilçe başkanlığına geçen Akşener, burada İlçe Başkanı Erdoğan Kahya ve Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'den bilgi aldı.

Akşener, burada yaptığı konuşmada, vatandaşlarla bir araya gelmek için yola çıktıklarını söyledi.

Burhaniye'de bir kişinin kendisine 'Yorulduk siyasilerin kavgalarından, bizi konuşun.' dediğini dile getiren Akşener, şöyle konuştu:

"İşte tam da onun dediğini yapmak üzere yola çıktık. Esnafımızla tarım yapanla hayvan yetiştirenle işsiz gençlerimizle üniversitedeki okuyan umutsuz gençlerimizle kadınlarımızla görüşüyoruz. Her şeyi dönüp salı günkü konuşmama koyuyoruz. Onun dışında hiçbir şey konuşmuyoruz. Buradaki amacımız kamuoyu oluşturmak, kamuoyuna dertleri mal etmek, gerçek gündem bu. Bir diğer taraftan araştırma önergesi veriyor arkadaşlarımız, soru önergesi verip gündemde tutmaya devam ediyoruz. EYT'lilere yaptığımızın aynısını şimdi esnaf için yapıyoruz derdimiz bu. Seçim yok, iktidar partisini kötülemiyoruz. Oy üzerinden konuşmuyoruz. Sadece karşımızda duran insanları dinliyoruz. Bu bir yeni yöntemdir. Yorulan bıkan insanlarımız açısından bir nefes alma yoludur."

İlçe Başkanı Kahya'nın hediye vermesinin ardından partililerle hatıra fotoğrafı çektiren Akşener, Gömeç'e geçti.

Akşener, Gömeç'te esnaf ziyaretinin ardından Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam'ı ziyaret etti.

Ziyarette, Belediye Başkanı Himam, Akşener'e Gömeç'in simgelerinden biri olan Atatürk Kayalıkları fotoğrafı ile yöresel hediyeler takdim etti.

Daha sonra Ayvalık'a geçen Akşener'i partisinin Ayvalık İlçe Başkanı Gülten Sütçüoğlu ile Ayvalık CHP İlçe Başkanı Hüseyin Şalmanlı ile her iki partinin yöneticilerinin yanı sıra vatandaşlar karşıladı.

Esnaf ziyaretlerinin ardından İYİ Parti Ayvalık teşkilatına giden Akşener'e, yöresel ürünler hediye edildi.

Akşener'in programı, Belediye Başkanı Mesut Ergin'i ziyaretinin arından sona erdi.

Meral Akşener, İYİ Parti, Ayvalık, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 08:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul-doktoru tehdit etti, gazeteden özür ilanı yayımladı
Sosyal medya uygulamalarına erişim geçici olarak sınırlandırıldı Meral Akşener, İdlib'de şehit olan askerlerimiz için başsağlığı mesajı yayımladı CHP, TBMM'yi kapalı oturumla toplanmaya çağırdı

Son Dakika Haberleri
22:40 Birce Akalay'dan sosyal medya hesabından güldüren paylaşım: Frikik vermeyi sizden öğrenecek değiliz
21:50 Netflix'in Türk yapımı dizisi Hakan Muhafız davalık oldu
21:45 CZN Burak'ın rüşvet operasyonunda tutuklanan annesi tahliye edildi
21:05 Usta sanatçı Aydemir Akbaş'tan koronavirüs sözleri: Bana virüs falan işlemez
20:34 Amerika'da yayın yapan yetişkin film sitesi, koronavirüsten etkilenen bölgelerde ücretsiz 'premium üyelik' veriyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2020 03:11:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: "Oy üzerinden konuşmuyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]