İYİ Parti Genel Başkanı Akşener oyunu kullandı
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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener oyunu kullandı -Akşener: "İstanbul için hayırlısı olsun" -"Vatandaşlık görevimizi yerine getirdik" "Çok yüksek orandan katılım olacak"
İYİ Parti
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 06:19 Kaynak: İHA
Genel Başkanı Akşener oyunu kullandı
-Akşener: "İstanbul
için hayırlısı olsun"
-"Vatandaşlık görevimizi yerine getirdik"
"Çok yüksek orandan katılım olacak"
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AK Parti İstanbul Adayı Yıldırım, ilk seçim sonuçlarıyla ilgili soruya "Hayırlısı olsun" dedi.