Akşener, partisinin Gençlik Kolları 3. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'nde konuştu - Son Dakika

Akşener, partisinin Gençlik Kolları 3. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'nde konuştu

02.02.2021 11:53

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Z kuşağı ve gençler' deyip Türkiye'de herkes uzman oldu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Z kuşağı ve gençler' deyip Türkiye'de herkes uzman oldu. Ancak kimse bu gençler, ne yer, ne içer ve neyle karşılaşır demiyor." ifadelerini kullandı.

Akşener, partisinin ek binasında düzenlenen İYİ Parti Gençlik Kolları 3. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'ne katıldı.

Burada açıklama yapan Akşener, Türkiye'de liyakate önem verilmediğini söyledi.

Akşener, şu ifadeleri kullandı:

"Z kuşağı ve gençler' deyip Türkiye'de herkes uzman oldu. Ancak kimse bu gençler, ne yer, ne içer, ne düşünür ve neyle karşılaşır demiyor. 16 yaşındaki lise öğrencisinin bana sorduğu sorularla ruhunun yaşlandığını gördüm. 29 yaşında çalışan bir iş kadını, gelecek 5 yılına dair başarma imkanının olduğuna inanıyor ama Türkiye'de o başarıyı kayırmacılık nedeniyle yakalayamayacağına da inandığını gördüm. Bizim gibilerin bu konuda çok çalışması gerekiyor."

Partisinin gençlik kolları üyelerini kutlayan Akşener, gelecek yıl gençleri daha iyi yerlerde görmeyi umut ettiğini belirtti.

Akşener, daha sonra gençlik kollarının kuruluşunun 3'üncü yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan pastayı kesti.

Akşener, partisinin Gençlik Kolları 3. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'nde konuştu
Akşener, partisinin Gençlik Kolları 3. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'nde konuştu
Akşener, partisinin Gençlik Kolları 3. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'nde konuştu
Akşener, partisinin Gençlik Kolları 3. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'nde konuştu

Meral Akşener, İYİ Parti, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Akşener, partisinin Gençlik Kolları 3. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'nde konuştu - Son Dakika


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