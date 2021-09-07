Üye Girişi
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, partisinin Siyaset Akademisi Sertifika Töreni'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, partisinin Siyaset Akademisi Sertifika Töreni'nde konuştu Açıklaması

07.09.2021 14:45
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, partisinin Siyaset Akademisi Sertifika Töreni'nde konuştu Açıklaması, System.String[]

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Biz 'Her kafadan bir ses çıkıyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Biz 'Her kafadan bir ses çıkıyor.' diye tanımlanan bir siyasi yapıyız. Evet demokrasi bu." dedi.

İYİ Parti'den yapılan açıklamaya göre Akşener, partisinin Siyaset Akademisi Başkanlığınca düzenlenen İYİ Siyaset Sertifika Töreni'nde konuştu.

İlim ve bilimi bünyesinde barındıran bir siyasi parti olacaklarını belirten Akşener, "Biz 'Her kafadan bir ses çıkıyor.' diye tanımlanan bir siyasi yapıyız. Evet demokrasi bu." değerlendirmesini yaptı.

"Melez siyaset" diye bir kavramın tartışıldığını ve bunun kendilerine çok uygun olduğunu aktaran Akşener, "Ben bir kadın genel başkanım, reflekslerim farklı. İlim deniliyor da ben bilim diyorum. Çünkü ilim demek Müslümanlığın bilimin içerisine konulması demektir. Cumhuriyetin kurulduğu andan itibaren yapılan kavramlar üzerinden, cumhuriyeti kuranlarla ona itiraz edenler arasında bir kavgadır. Bilim denilince pozitivizm anlaşılır, ben bilim deyince hocam ilim diyecek, sonuç itibarıyla biz her ikisini de bünyesinde barındıran bir siyasi parti olacağız. Dediğim şey hem demokrasi hem melez siyaset." diye konuştu.

"Partimizin bu ülkeyi tek başına yönetmesinin önünde hiçbir engel yoktur"

Kadın davranışı ile erkek davranışı arasındaki farkı incelemeye çalıştığını, bu konuda bilimsel ve felsefik bazı çalışmalara rastladığını anlatan Akşener, "Şimdilik bir yere gelmiş değilim. Eğer biz erkek davranışı ile kadın davranışının sebeplerini, sonuçlarını ve atılan adımlar noktasını doğru anlayabilirsek bizim partimizin bu ülkeyi tek başına yönetmesinin önünde hiçbir engel yoktur." dedi.

Kadınların hem en büyük gücü hem de erkekler karşısındaki en problemli alanının empati özelliği olduğunu dile getiren Akşener, "Bunu bir güç haline getirdiğinizde, erkeğin o gerekirse bilek bükerek çözümüyle yan yana geldiğinde bu ikisi gerçekten inanılmaz bir güç haline geliyor." ifadesini kullandı.

Türkiye'de kutuplaştırılmış, birbiriyle ters düşmüş, ortak noktalardan ziyade farklılıkların ortaya çıktığı bir dil oluştuğunu dile getiren Akşener, "Bunu da aşmanın yolu, hangi siyasi görüşte olursa olsun bu dediğim farklılıkların enerji olabileceğini, bizi bir yapabileceğini anlayabileceğimiz bir bakış açısını biz büyükler darmaduman ettik, belki siz gençler bunu oluşturabilirsiniz. Ben bizim partimizin mensuplarına bunu bir talimat olarak veriyorum. Yani fikirlerinizden vazgeçmek anlamını taşımıyor." diye konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, şunları kaydetti:

"İltifat etmekten vazgeçtik, güzel söz söylemekten vazgeçtik, övmekten vazgeçtik. Bana bir arkadaşım güzel bir şey söylemeye çalıştığında bir paragraf yağcılık yapmadığını anlatıyor. Yahu niye yağcılık olsun, zaten gagalanıp duruyorum ben. Bir güzel kelime, bir güzel cümle sarf etmek niye yağcılık olsun? Bunların hepsi bu kutuplaşmanın getirdiği tırnak çıkarıp kirpi gibi olmanın sonucu."

Törende, eğitimlerini tamamlayan 245 öğrenciye sertifikaları verildi. Katılımcılardan 19'u sertifikalarını Akşener'in elinden aldı.

Hizb-i İslami Partisi, Meral Akşener, İYİ Parti, Siyaset, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, partisinin Siyaset Akademisi Sertifika Töreni'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

Genç girişimci İnci Sayılgan Tok, 50 kişiye istihdam sağlıyor 14:44 Genç girişimci İnci Sayılgan Tok, 50 kişiye istihdam sağlıyor El Salvador'da bugün itibarıyla Bitcoin ilk kez resmi bir para birimi oluyor 14:33 El Salvador'da bugün itibarıyla Bitcoin ilk kez resmi bir para birimi oluyor WhatsApp, 14:21 WhatsApp, "son görülme" özelliğinde değişiklik yapıyor! Kara listede bulunan kişiler saat ve tarihi göremeyecek
Eşine şiddet uygulayan adama, esnaf dayak attı 14:17 Eşine şiddet uygulayan adama, esnaf dayak attı Barışma isteğini reddettiği eski kocası tarafından herkesin gözü önünde bıçaklandı 14:00 Barışma isteğini reddettiği eski kocası tarafından herkesin gözü önünde bıçaklandı Mesut Özil'in Katar'a transferi iddiasına menajer Erkut Söğüt cevap verdi: Katar'a kendi ticari işleri ve sponsorluk görüşmeleri için gitti 13:47 Mesut Özil'in Katar'a transferi iddiasına menajer Erkut Söğüt cevap verdi: Katar'a kendi ticari işleri ve sponsorluk görüşmeleri için gitti
ABD Başkanı Joe Biden: Taliban hükümetini tanımak gibi bir niyetimiz yok, bu çok uzak bir yol 13:22 ABD Başkanı Joe Biden: Taliban hükümetini tanımak gibi bir niyetimiz yok, bu çok uzak bir yol Yeni yasalar için çalışmalar bitti! Zincir marketlerde bazı ürünlerin satışı yasaklanıyor, saat kısıtlaması geliyor 12:16 Yeni yasalar için çalışmalar bitti! Zincir marketlerde bazı ürünlerin satışı yasaklanıyor, saat kısıtlaması geliyor

Son Dakika Haberleri
14:46 Demet Akalın'dan, Spor Bakanlığı'na çağrı: Voleybol takımındaki kızlar için niye bir şey yapmıyoruz?
14:43 Genç girişimci İnci Sayılgan Tok, 50 kişiye istihdam sağlıyor
14:34 Belediye başkanının koltuğunu boş görünce oturdu! Korumalar yaşlı kadını kaldırmak için dakikalarca uğraştı
14:32 El Salvador'da bugün itibarıyla Bitcoin ilk kez resmi bir para birimi oluyor
14:32 Son Dakika: Antalya'nın Kumluca ilçesinde 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
14:21 WhatsApp, "son görülme" özelliğinde değişiklik yapıyor! Kara listede bulunan kişiler saat ve tarihi göremeyecek
14:01 Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kabak tanıtımı, konser ve park açılışına 1 milyon 153 bin lira harcamış
13:46 Mesut Özil'in Katar'a transferi iddiasına menajer Erkut Söğüt cevap verdi: Katar'a kendi ticari işleri ve sponsorluk görüşmeleri için gitti
13:44 İçişleri Bakanlığı, e- devlet üzerinden "Soyağacı Oluşturma" hizmetini uygulamaya açtı
13:22 ABD Başkanı Joe Biden: Taliban hükümetini tanımak gibi bir niyetimiz yok, bu çok uzak bir yol
Demet Akalın'dan, Spor Bakanlığı'na çağrı: Voleybol takımındaki kızlar için niye bir şey yapmıyoruz? Demet Akalın'dan, Spor Bakanlığı'na çağrı: Voleybol takımındaki kızlar için niye bir şey yapmıyoruz?         
14:47
Belediye başkanının koltuğunu boş görünce oturdu! Korumalar yaşlı kadını kaldırmak için dakikalarca uğraştı Belediye başkanının koltuğunu boş görünce oturdu! Korumalar yaşlı kadını kaldırmak için dakikalarca uğraştı         
14:35
Son Dakika: Antalya'nın Kumluca ilçesinde 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi Son Dakika: Antalya'nın Kumluca ilçesinde 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi         
14:32
Çatıya çıkan genç, yola tuğla fırlattı! Olay anı kameralara yansıdı Çatıya çıkan genç, yola tuğla fırlattı! Olay anı kameralara yansıdı         
14:20
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kabak tanıtımı, konser ve park açılışına 1 milyon 153 bin lira harcamış Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kabak tanıtımı, konser ve park açılışına 1 milyon 153 bin lira harcamış         
14:02
Barbaros Şansal, Barbaros Şansal, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini alenen aşağılama" suçundan 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı         
13:49
İçişleri Bakanlığı, e- devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı, e- devlet üzerinden "Soyağacı Oluşturma" hizmetini uygulamaya açtı         
13:45
Evlenen eski vekil çocuklarına, düğünlerinde 2 milyon lira ve 4 kilo altın takıldı Evlenen eski vekil çocuklarına, düğünlerinde 2 milyon lira ve 4 kilo altın takıldı         
12:45
"Ben maalesef seçildim" diyen Necati Şaşmaz'ın avukatından, ortaya çıkan ses kayıtlarıyla ilgili ilk açıklama: Ses kaydı gerçek dışı         
12:13
Eşini 28 yerinden bıçaklayarak öldüren kocadan ilginç savunma: Muz yiyordum, bıçak ondan elimdeydi Eşini 28 yerinden bıçaklayarak öldüren kocadan ilginç savunma: Muz yiyordum, bıçak ondan elimdeydi         
11:53
Son Dakika! Bakan Koca açıkladı: Türkiye'de 2 kişide Mu varyantı tespit edildi Son Dakika! Bakan Koca açıkladı: Türkiye'de 2 kişide Mu varyantı tespit edildi         
11:11
Avrupa'da büyük ilgi gören Tragger, otonom test sürüşlerine hazırlanıyor Avrupa'da büyük ilgi gören Tragger, otonom test sürüşlerine hazırlanıyor         
10:55
2 ay içinde aşı olmayan 9 hamile kadın, yaşamını yitirdi 2 ay içinde aşı olmayan 9 hamile kadın, yaşamını yitirdi         
10:33
Yargıdan abonelik sözleşmeleriyle ilgili karar: Süresi 1 yıldan fazla olanlar cayma bedeli ödemeyecek Yargıdan abonelik sözleşmeleriyle ilgili karar: Süresi 1 yıldan fazla olanlar cayma bedeli ödemeyecek         
10:04
Almanya'da yaşayan kadın, arazisinden geçen yolu trafiğe kapattı Almanya'da yaşayan kadın, arazisinden geçen yolu trafiğe kapattı         
08:16
Çocukları ve öz babası arasında DNA testi talep etti, 5 çocuğun biyolojik babası da kendisi çıktı Çocukları ve öz babası arasında DNA testi talep etti, 5 çocuğun biyolojik babası da kendisi çıktı         
07:28
Plajda utanç anları! Yüzlerce kişi, suyun içerisinde tecavüze uğrayan kızı hiçbir şey yapmadan izledi Plajda utanç anları! Yüzlerce kişi, suyun içerisinde tecavüze uğrayan kızı hiçbir şey yapmadan izledi         
21:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2021 14:58:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, partisinin Siyaset Akademisi Sertifika Töreni'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement