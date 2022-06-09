İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Karasu ve Ferizli'de esnafı ziyaret etti - Son Dakika
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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Karasu ve Ferizli'de esnafı ziyaret etti

09.06.2022 18:11

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Karasu ve Ferizli ilçelerinde esnafı ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Karasu ve Ferizli ilçelerinde esnafı ziyaret etti.

Karasu ilçesinde vatandaşlara seslenen Akşener, yaklaşık 2,5 yıldır il il, ilçe ilçe Türkiye'nin her yerini gezdiğini söyledi.

Esnafın, müşterisini velinimet olarak gördüğünü belirten Akşener, seçmenin ise uzun zamandır velinimet olmaktan çıktığını savundu.

Akşener, seçmenin velinimet olması gerektiğini vurgulayarak, "Ey seçmen, ey aziz milletim; asıl velinimet sizsiniz, isteyen siyasetçi. Siyasetçiye o kadar kolay oy vermeyeceksiniz. Sizin karşınıza gelip burada benim gibi hazır olda dikilecek, oculuk buculuk üzerinden iş görmeyecek. Sizi birbirinize düşman eden her cümleyi elinizin tersiyle iteceksiniz ve diyeceksiniz ki 'Ey muhterem, benim derdim üzerinden çözüm üret. Başka siyasetçiler de benim derdim üzerinden çözüm üretsin. Rekabeti çözümler üzerinden yapın. Ona göre karar vereceğim.'" şeklinde konuştu.

Daha sonra Ferizli ilçesine geçen Akşener, ilçe merkezinde vatandaşlara hitap etti.

Türkiye'de vatandaşın hiçbir derdinin konuşulmadığı, çözümüne yönelik hiçbir adımın atılmadığı bir siyasi iklimin olduğunu öne süren Akşener, bu iklimi beraber değiştirmek zorunda olduklarını kaydetti.

Akşener, esnafın ve vatandaşların sıkıntılarına kulak verdiklerini dile getirerek, "Bu sefer bu harami düzeni, birlikte el ele verip 'Seçmen velinimettir.' deyip sandıkta, demokrasiyle helal oylarınızla attaya göndereceğiz." dedi.

Konuşmasının ardından Akşener, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Karasu ve Ferizli'de esnafı ziyaret etti
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Karasu ve Ferizli'de esnafı ziyaret etti
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Karasu ve Ferizli'de esnafı ziyaret etti
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Karasu ve Ferizli'de esnafı ziyaret etti
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Karasu ve Ferizli'de esnafı ziyaret etti
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Karasu ve Ferizli'de esnafı ziyaret etti
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Karasu ve Ferizli'de esnafı ziyaret etti
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Karasu ve Ferizli'de esnafı ziyaret etti
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Karasu ve Ferizli'de esnafı ziyaret etti

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Karasu ve Ferizli'de esnafı ziyaret etti - Son Dakika

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