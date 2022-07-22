İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Samsun'da esnaf ve vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Samsun'da esnaf ve vatandaşlarla buluştu

22.07.2022 20:43
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Samsun'da esnaf ve vatandaşlarla buluştu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Samsun'un Terme, 19 Mayıs ve Atakum ilçelerinde ziyaretler gerçekleştirdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Samsun'un Terme, 19 Mayıs ve Atakum ilçelerinde ziyaretler gerçekleştirdi.

Programları kapsamında kente gelen Akşener, Terme'de vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, 20 Ocak 2020'den beri esnaf esnaf, dükkan dükkan, il il, ilçe ilçe gezdiğini söyledi.

O dükkanlarda bugüne kadar hiçbir siyasi partiyi yermediğini, kendi partisini övmediğini ve propaganda yapmadığını belirten Akşener, şöyle konuştu:

"Amacım, o dükkanların içinde var olan dertleri, daha iyi hale getirilmesi gereken talepleri öğrenip, kamuoyuna mal edip çözüm önerilerini sunmaktı. O dükkanların içerisinde sanayicinin ürettiği mamulleri satan ama siftah yapmamış esnaf gördüm. O dükkanların içinde besici olarak gebe ineğini ağlayarak kesime gönderen insanlar gördüm. O dükkanların içinde 92 puan alıp atanamamış, mülakatta elenmiş, 58 puanlık arkadaşının atandığını görmüş, oğlunun, kızının adına ağlayan, bağırarak ağlayan anneler gördüm."

Siyasette asıl unsurun vatandaş olduğunu vurgulayan Akşener, şunları kaydetti:

"Bizim anlayışımıza göre iktidar hizmet eder, muhalefet ise halkın avukatlığını yapar. Biz sizden öğreniriz, getiririz. Çözüm önerilerimizi sunarız. İktidar, bunu yapar. Yaparsa ona yazar. Yapmazsa biz peşinden gideriz. Ondan sonra sizin o iktidarı değiştirme şansınız var. O dükkanların içinde müşteri velinimettir ama çok uzun zamandır siz aziz milletim, siz seçmenler, biz vekiliz, siz asılsınız, asıl olmaktan çıktınız. Velinimet olmaktan çıktınız. 'Şuculuk, buculuk' üzerinden kavga eder hale geldik. Siyasetçi denilen erbabı çok kolay oy alıp çok kolay siyaset yapar oldu ama siz çırak çıktınız. Şimdi ben buradayım, karşınızdayım. Ben dahil herkesi buraya getirin. Dertlerinize çözüm ürettirin. Bizleri çözümler üzerinden yarıştırın, rekabet ettirin. Hangimizin çözümü daha iyiyse de onu destekleyin."

Akşener, Terme ilçesinin ardından 19 Mayıs ilçesinde de esnaf ziyaretinde bulundu.

Burada bir esnafın " İstanbul Sözleşmesi'ndeki ısrarınız nedir?" sorusuna Akşener, "Ben endişelerini biliyorum ama en azından bir caydırıcılığı var. Derin meselelere girersek, seninle özel konuşmamız lazım." diye yanıt verdi.

Atakum'da da esnaf ve vatandaşlarla görüşen Akşener, daha sonra kentten ayrıldı.

YORUMLAR
500
Akşener'in Samsun'da Dinlediği Genç: 'Peynir Alırken Zorlanmak O Kadar Dokunuyor Ki… Bu Sene Kayısı Yemedim' Akşener'in Samsun'da Dinlediği Genç: 'Peynir Alırken Zorlanmak O Kadar Dokunuyor Ki… Bu Sene Kayısı Yemedim' Meral Akşener: 'Göçmenlerin memleketlerine geri dönmesi gerekir' Meral Akşener: 'Göçmenlerin memleketlerine geri dönmesi gerekir'
Kaynak: AA

İYİ Parti, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Samsun'da esnaf ve vatandaşlarla buluştu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:36 AB ve İngiltere'den, İstanbul'da imzalanan tahıl krizi anlaşması hakkında ilk yorum geldi: Alkışlıyoruz
18:55 Merve Boluğur'dan konser vereceği mekana giriş ücretinin 2 bin 500 TL olduğu iddialarına cevap geldi: Tamamen ücretsiz
18:57 Bu haftanın kazananı döviz ve borsa yatırımcıları oldu!
18:49 ManU'nun teknik patronu Ten Hag'tan Ronaldo'ya sitem: Onun için endişelenmiyoruz, onu bekleyemeyiz
18:52 Metrobüste korkutan yangın! Yolcular korkuyla dışarı çıktı
18:18 Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! Deneyimli golcü için çalışmalara başladılar
17:58 Masayı Türkiye kurdu, tahıl sevkiyatı anlaşmasında imzalar atıldı! Dünya genelinde fiyatlar düşecek ve çoğu ülke kıtlıktan kurtulacak
17:57 Dolmabahçe'de imzalanan tarihi anlaşmaya damga vurdu! Erdoğan, kaş göz işaretiyle Bakan Akar'ı uyardı
17:19 Türkiye tahıl krizini çözdü! BM, Rusya ve Ukrayna heyeti İstanbul'da: Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ısrarlı yaklaşımı sayesinde oldu
17:07 Milli imkanlarla üretildi! Jandarmaya teslim edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2022 20:48:54. #1.11#
SON DAKİKA: İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Samsun'da esnaf ve vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement