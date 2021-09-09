İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Samsun'un Vezirköprü ve Havza ilçesini ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Samsun'un Vezirköprü ve Havza ilçesini ziyaret etti.

Vezirköprü İlçe Meydanı'nda vatandaşlara hitap eden Akşener, halka mahcup olmamak için çalıştıklarını, arkadaşlarıyla birlikte geçen yıl başladıkları ziyaretleri sürdürdüklerini söyledi.

Türkiye'nin her karışını gezdiklerini ve bunu sürdüreceklerini belirten Akşener, şunları kaydetti:

"İlçe ilçe vatandaş dinliyoruz, esnaf dinliyoruz. İşsiz genci dinliyoruz, KPSS mağdurunu dinliyoruz, çiftçi dinliyoruz, esnafın halini dinliyoruz. Tencere kaynatamayan kadını dinliyoruz, üniversite kazanıp yurt bulamamış genci izliyoruz, dinliyoruz. Emekliyi, SSK, Bağ-kur'dan beş ayrı maaş alan yani bin 500 liradan 2 bin 600 liraya kadar farklı farklı maaşlar alan emekliyi dinliyoruz. Mahvolmuş besiciyi dinliyoruz. Susuz kalan köylülerin muhtarlarını dinliyoruz. EYT'lileri dinliyoruz. Atanamayan öğretmenleri dinliyoruz. 3600 söz verilmiş ek gösterge verilmeyen memurlarımızı dinliyoruz."

Edindiği bilgileri daha sonra kamuoyu ile paylaştığını anlatan Akşener, Meclis'teki arkadaşlarının da bu konularla ilgili araştırma ve soru önergeleri ile kanun teklifleri verdiğini aktardı.

Türkiye'de vatandaşın birinci öncelik olduğu bir siyaset biçimini hakim kılmak için gayret sarf ettiklerini dile getiren Akşener, konuşmasının ardından vatandaşların sorunlarını dinledi.

"Esnaf ekonominin bel kemiğidir"

Daha sonra ilçeye bağlı Adatepe Mahallesi'ne geçen Akşener, evi İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar ile partinin il ve ilçe teşkilatının katkılarıyla yaptırılan Barış Pınarı Harekatı gazisi Uzman Çavuş Sinan Bayır ve ailesini yeni evlerinde ziyaret etti.

Evin bahçesinde vatandaşlarla bir araya gelen Akşener, arazi toplulaştırmasıyla ilgili sorunları dinledi.

Havza ilçesinde de Mehmetçik Meydanı'nda vatandaşlara hitap eden Akşener, halkın derdinin konuşulmadığı bir siyaset diline karşı olduklarını vurguladı. Akşener, "Esnaf ekonominin, bu ülkenin ekonomisinin bel kemiğidir. Sanayici üretiyor, esnaf satıyor. Eğer sanayicinin ürettiğini esnaf satamazsa müşteri ile buluşturamazsa sanayi üretemez, orada üretim yapan işçi işsiz kalır." dedi.

İktidarın hizmet etmekle sorumlu olduğunu vurgulayan Akşener, "Sizin dertlerinizin çözümleri üzerinden rekabet edilen bir Türkiye'yi birlikte, el ele 'seçmen veli nimettir' diye inşa edeceğiz. Onun için yollardayım. Onun için bu yollarda yürümeye devam edeceğim." diye konuştu.