İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Sincan ilçesindeki kadınlarla bir araya geldi - Son Dakika

Akşener, ziyareti, esnafın sorunlarına çözüm bulmak, bu sorunları gündeme getirmek için gerçekleştirdiğini söyledi.

Meydanda mehter takımıyla karşılanan Akşener, kadınlarla bir araya gelerek, sohbet etti, fotoğraf çektirdi. Akşener, daha sonra ilçe esnafını ziyaret ederek, sıkıntılarını dinledi.

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