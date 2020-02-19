İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Siyasetçi takımının ben dahil, spora elini sokmaması lazım. Türkiye'de birinci ligde ne kadar takım varsa hepsinin şampiyon olma hakkı mevcut." dedi.

Akşener Edirne programı kapsamında İpsala Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal'ı makamında ziyaret etti.

Çalışmaları hakkında bilgi veren Ünsal, Akşener'e İpsala pirinci hediye etti.

Belediyedeki ziyarette bir vatandaşın, "Bir Fenerbahçe taraftarı olarak sesimize soluk olduğunuz için teşekkür ediyorum. Türkiye'de futbolda adalet noktasında yaptığınız çıkış, twitter özellikle sosyal medyada gündem oldu." şeklindeki sözleri üzerine Akşener, şunları kaydetti:

"Siyasetçi takımının ben dahil, spora elini sokmaması lazım. Türkiye'de birinci ligde ne kadar takım varsa hepsinin şampiyon olma hakkı mevcut. Bu hakkı elde ederken biri kazanacak elbette biri kaybedecek. Kazanan da kaybeden de 'Biz çok güzel yarışma yaptık. İşte burası kazandı biz de kaybettik.' el sıkışacak pozisyonda olması lazım. Siyaset her yeri ayırıyor ama tribünü ayırırsa kötü bir şey. Ben o nedenle uyarmak istedim."

Akşener, ardından esnafı ziyaret etti.

Keşan ziyareti

Daha sonra Keşan ilçesine geçen Akşener, partisinin ilçe başkanlığı önünde yaptığı konuşmada, vatandaşların istek ve sıkıntılarını Ankara'da anlatmak için gezdiğini söyledi.

Meclis'teki grup toplantılarına değinen Akşener, şöyle devam etti:

"Dün salı toplantıları vardı. Sayın Erdoğan grup toplantılarını bizimle aynı gün yapmıyor. Bugüne getirmiş. Demiş ki 'İYİ Parti 2023'e kalmaz'. Rahmetli anacığım derdi ki 'Kul kurar, kader gülermiş'. Sayın Erdoğan gel buraya Keşan'a, Keşanlının işsiz gencinin, iki katına çıkmış elektrik ve doğal gaz faturasının, vergisini ödeyemeyen esnafın, 5 yıldır iş bulamamış 2 çocuklu babanın, kayınpederinin emekli maaşına kalmış damadın sorunlarını dinle. Etrafındaki çapsız danışmanları dinleye dinleye böyle oldun. Van'da insanlar çığ altındayken gittin Kırıkkale'ye insanların kafasına keyif çayı attın. 2023'e kimin kalıp kalmayacağına burada toplanan Keşanlı karar verir."

Akşener, esnaf ve çiftçinin zor durumda olduğunu öne sürerek, şu ifadeleri kullandı:

"İpsala'da bir hanımefendi, 'pırasayı, karnabaharı, ıspanağı, lahanayı aynı hafta alamıyorum, haftada bir tanesini alabiliyorum' dedi. 'Babam 93 yaşında ona bakıyorum, 2 liradan 2 kilo elma aldım.' Gösterdi aldıklarını, 600 gram peynir almış. 'Börek yapacağım, daha ucuz olduğu için yanında yırtık yufka aldım' diyor. Sayın Erdoğan yırtık yufka nedir bilir misin? Hiç bilir misin yırtık yufkanın, yırtık olmayan yufkadan fiyat farkını. Sarayın günlük masrafı öyle arttı ki, o masrafları o saraya edeceğine asgari ücrete 200 lira zam yapardın."

Akşener'e ziyaretlerinde İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, İYİ Parti Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar, Tekirdağ Milletvekili Enez Kaplan, İYİ Parti Edirne İl Başkanı Ekrem Demir de eşlik etti.