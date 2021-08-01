Üye Girişi
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: "Terör üyeliği ile yargılanmalıdırlar" - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: "Terör üyeliği ile yargılanmalıdırlar"

01.08.2021 18:07
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener:

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yanan alanlarda incelemede bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Orman yangını çıkaran ya da sebep olanlar, terör üyeliği ile yargılanmalıdırlar.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yanan alanlarda incelemede bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Orman yangını çıkaran ya da sebep olanlar, terör üyeliği ile yargılanmalıdırlar. Oculuk, buculuk üzerinden çıkarılıp, terör üyeliği ile yargılanmalıdırlar" dedi.

Gündoğdu Mahallesi'ndeki Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat Afet Yönetim Merkezi'ni ziyaret eden Akşener, yangın hakkında aldığı bilgilerden sonra açıklamalarda bulundu. Yanında Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen de bulunan Akşener, yangın nedeniyle hayatını kaybeden 5 kişiye Allah'tan rahmet edildi. Belediye başkanlarından yapılan çalışmalara yönelik bir brifing aldığını dile getiren Akşener, "Gördüğümüz şey şu. Buraya Marmaris'ten geldik. Ortak noktaları söyleyeyim önce. Marmaris ve Muğla genelinde olan yangınlarla, Manavgat özelinden Antalya geneline yayılan yangınlardaki temel ortak problem bir koordinasyon eksikliği. Valilik makamı ilçelerde kaymakamlık makamı ile ayrı bir koordinasyon sistemi, buna karşılık belediye başkanlarıyla o yangın olan belediye başkanları eğer millet ittifakının belediye başkanlarıysa onlarla alakalı daha farklı bir koordinasyon modeli var. Bu yanlış. Bunu yapanlara buradan duyurmak isterim ki derhal bu saçmalıktan vazgeçin. Birincisi bu. İkincisi ise bu tür konularda senci benci şucu bucuya bakılmaz bu tür konularda. Bu tür konularda Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi birleşir, kaynaklar birleşir, elemanlar birleşir, araç gereç birleşir ve verimli bir çalışma yapılır. Vilayetin, kaymakamlığın, bakanlıkların merkezi idarenin imkanlarıyla belediyelerin imkanları birleşir ve buradan verimlilik çıkar ve daha hızlı bir sonuç alınır. Dolayısıyla bu ayrımcılığa son verilmesini buradan duyuruyorum" diye konuştu.

"ENERJİMİZİ BİRLEŞTİRELİM"

Üçüncü bir konuya daha değinmek istediğini belirten Akşener, "O da maalesef yetersiz uçak. İki yerde de aldığımız bilgi şu uçakların havadan yapılan müdahalesi, belediyelerin elindeki arazöz ya da itfaiye araçlarının ulaşamadığı yerlerde uçak müdahalesinin daha etkili olduğu, verimli olduğu ve sonuç alıcı olduğu ama helikopterlerle o derece sonuç alınamadığıdır. Bu brifingin ardından çok şeyler söylemem gerekirdi ama milletimizin birliğe beraberliğe ihtiyacı var. İnsanların canı yanmış. Manavgat'ta 22 mahalle bu işte yandı yıkıldı. Tamamen yandı yıkıldı. Biz bütün hepimiz iktidar partisi de Türkiye'yi yönetenler de muhalefet partisi mensupları da bizden seçilmiş belediye başkanları da imkanlarımızı ve enerjimizi birleştirmek zorundayız. Bu ne ya. Şuculuk buculuk, oradan seçilmiş buradan seçilmiş. Çok şey söyleyebilirdim ama bu acıya duyduğum saygıdan dolayı bir şey söylemiyorum. Ama bunu bir kenara koyduk" dedi.

"TERÖR ÜYELİĞİ"

"Orman yangınları şayet kundaklama ise devleti yönetenlerin görevi derhal bunların ne olduğunu kim olduğunu bulmaktır" diyen Akşener, "Manavgat özelinden anlatılanlar var. Ülke genelinde sosyal medyadan yapılanlar var. Karmaşık, şaşkına çevirici bilgiler algı yönetelim derken Türkiye'nin birliğini beraberliğini bozar. Eğer bu yangınları kundaklayanlar var ise derhal kundaklama olup olmadığına bakılmalıdır, bu konuda kanaat varsa, derhal kamuoyu ile millet ile paylaşılmalıdır. Bu konuda şeffaf olunmalıdır. Orman yangınlarına sebep olan, ne bugün, ne dün ne de yarın sebep olacaklarla ilgili derhal arkadaşlarımız kanun teklifini verecekler, terör üyeliği ile yargılanmalıdırlar. Oculuk buculuk üzerinden çıkarıp terör üyeliği ile yargılanmalıdırlar. Marmaris'te orman yandı, Muğla'da ormanlar yanıyor. Yanan ormanların yerine bir santim beton yapılmamalıdır. Yapılmaya kalktığı zaman seçim elbette gelecek ister önce, ister 2023'de o yapılan betonların tamamını yıktırıp oraya el uzatanlarla hesaplaşmak hepimizin boynunun borcudur. Kupon arazi modeline geçilmemelidir" dedi.

"BİRLİK BERABERLİĞE İHTİYAÇ VAR"

Manavgat'ta çok kayıp olduğunu dile getiren Meral Akşener, "Doğal afet yerine genel afet bölgesi ilanı diye bugün ilk defa duyduğumuz bir tarif var. Bu tarifin Manavgatlılar açısından, 22 mahalle gitmiş, köyler gitmiş, hayvanlar, seralar gitmiş. 5 ilçede yangın var. Dolayısıyla burada kayıpların giderilmesi için tariflenmelidir. İlk defa duyduğumuz bu afet bölgesi tarifi, dolayısıyla daha rahat kayıpların ödenmesi için tariflenmelidir. Büyükşehir belediye başkanı Millet İttifakı'nın, Manavgat ilçe belediye başkanı Millet İttifakı'nın. Onlardan mal mülk, imkan kaçırmak üzerine bir bakış açısı ile yapılırsa bu son derece yanlış olur, günah olur, ayıp olur. Beraberliğe ihtiyacımız var, birlikte çalışmaya ihtiyacımız var. Bunu bozmaya kalkışacak olanları kamuoyunda sonuna kadar kovalarım haberleri olsun" ifadelerine yer verdi.

Yangında en çok hasarı gören Kalemler Mahallesi'ni ziyaret eden Akşener, zaman zaman ağlayan bir kadını teselli etti. Birçok ev sakinini ziyaret eden Akşener, yapılması gereken ne varsa sonuna kadar yapacaklarını söyledi.

(İsa Akar - Akif Yılmaz/İHA)

İYİ Parti, Manavgat, Antalya, Terör, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: 'Terör üyeliği ile yargılanmalıdırlar' - Son Dakika


Son Dakika

Bakan Pakdemirli'den Van'da yaşanan selle ilgili vatandaşlara destek: Zararlarının tamamını karşılayacağız 18:18 Bakan Pakdemirli'den Van'da yaşanan selle ilgili vatandaşlara destek: Zararlarının tamamını karşılayacağız Yunanistan sınırındaki olayın tanığı dehşet anlarını anlattı: Korktum ağlamaya başladım 18:00 Yunanistan sınırındaki olayın tanığı dehşet anlarını anlattı: Korktum ağlamaya başladım Şeyma Subaşı'nın Türk bayraklı paylaşımı büyük tepki topladı! Deniz Akkaya verdi veriştirdi 17:49 Şeyma Subaşı'nın Türk bayraklı paylaşımı büyük tepki topladı! Deniz Akkaya verdi veriştirdi
Sarı-kırmızılılarda satılacaklar listesinin tepesinde yer alan Diagne'ye Cagliari talip oldu 17:31 Sarı-kırmızılılarda satılacaklar listesinin tepesinde yer alan Diagne'ye Cagliari talip oldu İzmir'de iki kişi kışla yakınında bulunan alana sabotaj girişiminde bulundu 17:03 İzmir'de iki kişi kışla yakınında bulunan alana sabotaj girişiminde bulundu Son Dakika: Manavgat'ta 5 gündür süren yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye çıktı 16:01 Son Dakika: Manavgat'ta 5 gündür süren yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye çıktı
Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'a 'Sünnet'li tebrik! Cübbeli Ahmet Hoca sosyal medyadan paylaştı 15:38 Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'a 'Sünnet'li tebrik! Cübbeli Ahmet Hoca sosyal medyadan paylaştı Beşiktaş'ın ön liberosu Josef de Souza'dan, 14:58 Beşiktaş'ın ön liberosu Josef de Souza'dan, "Paranın köpeğisin" diyen takipçisine ilginç cevap

Son Dakika Haberleri
18:19 Fatih Terim'den şaşırtan Haaland itirafı: Oyuncuyla anlaşma noktasına gelmiştik
18:18 Bakan Pakdemirli'den Van'da yaşanan selle ilgili vatandaşlara destek: Zararlarının tamamını karşılayacağız
18:07 Sarı-kırmızılılarda bu sezon Rumen futbolcu sevdası bitmiyor! Yeni hedef Juventus'tan Radu Dragusin
17:38 Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı, tahliye çalışmaları için iki çıkarma gemisini Marmaris'e sevk etti
17:30 Sarı-kırmızılılarda satılacaklar listesinin tepesinde yer alan Diagne'ye Cagliari talip oldu
17:19 Şahan Gökbakar Marmaris'te sesi kısılana kadar bağırdı: Havadan müdahale, havadan müdahale
17:01 Siyah-beyazlıların yeni transferi Alex Teixeira'nın en geç çarşamba gününe kadar İstanbul'a gelmesi bekleniyor
16:54 İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den ormanları yakanlara karşı öneri: Terör üyeliği ile yargılansınlar
16:01 Son Dakika: Manavgat'ta 5 gündür süren yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye çıktı
16:00 Tokyo Olimpiyatları'nda, milli atletimiz Yasmani Copello da finale kaldı
Fatih Terim'den şaşırtan Haaland itirafı: Oyuncuyla anlaşma noktasına gelmiştik Fatih Terim'den şaşırtan Haaland itirafı: Oyuncuyla anlaşma noktasına gelmiştik         
18:19
Van'dan art arda kahreden haberler! Hayvanları otlatan 20 yaşındaki çoban, yıldırım çarpması sonucu öldü Van'dan art arda kahreden haberler! Hayvanları otlatan 20 yaşındaki çoban, yıldırım çarpması sonucu öldü         
18:17
Alevler Bodrumu esir aldı! Köylüler evlerinin yanmasını gözyaşları içerisinde izledi Alevler Bodrumu esir aldı! Köylüler evlerinin yanmasını gözyaşları içerisinde izledi         
17:52
Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı, tahliye çalışmaları için iki çıkarma gemisini Marmaris'e sevk etti Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı, tahliye çalışmaları için iki çıkarma gemisini Marmaris'e sevk etti         
17:38
Şahan Gökbakar Marmaris'te sesi kısılana kadar bağırdı: Havadan müdahale, havadan müdahale Şahan Gökbakar Marmaris'te sesi kısılana kadar bağırdı: Havadan müdahale, havadan müdahale         
17:20
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den ormanları yakanlara karşı öneri: Terör üyeliği ile yargılansınlar İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den ormanları yakanlara karşı öneri: Terör üyeliği ile yargılansınlar         
16:54
İran sınırında çekildiği öne sürülen video sosyal medyada gündem oldu! Yüzlerce mülteci gruplar halinde geliyor İran sınırında çekildiği öne sürülen video sosyal medyada gündem oldu! Yüzlerce mülteci gruplar halinde geliyor         
15:44
Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü katliamla ilgili gözaltına alınanların sayısı 14'e yükseldi Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü katliamla ilgili gözaltına alınanların sayısı 14'e yükseldi         
15:15
ABD'nin en büyük yıldızı Kevin Durant, Voleybol Takımı'ndan Zehra Güneş'i yakın markaja aldı ABD'nin en büyük yıldızı Kevin Durant, Voleybol Takımı'ndan Zehra Güneş'i yakın markaja aldı         
13:19
Son anda engellendi! Gece boyu nöbet tutan gençlerin dikkati yangını engelledi Son anda engellendi! Gece boyu nöbet tutan gençlerin dikkati yangını engelledi         
13:16
G.Saraylı Oğulcan, sevgilisini öpücüklere boğuldu! Görüntüler Arda Turan'ın teknesinden geldi G.Saraylı Oğulcan, sevgilisini öpücüklere boğuldu! Görüntüler Arda Turan'ın teknesinden geldi         
12:19
Kızların etek altı fotoğraflarını çektiği iddia edilen kişiyi evire çevire dövdüler! Anbean kamerada Kızların etek altı fotoğraflarını çektiği iddia edilen kişiyi evire çevire dövdüler! Anbean kamerada         
12:16
Kendisini satmak isteyen alkollü eşini öldüren kadın: Namusum için bu suçu işledim Kendisini satmak isteyen alkollü eşini öldüren kadın: Namusum için bu suçu işledim         
12:02
Erdoğan, yangın felaketiyle sarsılan Türkiye'ye uçak gönderen 4 ülkenin ismini açıkladı Erdoğan, yangın felaketiyle sarsılan Türkiye'ye uçak gönderen 4 ülkenin ismini açıkladı         
11:48
Atilla Gökçe'nin önerisi tepki topladı! Okmeydanı'nın Atilla Gökçe'nin önerisi tepki topladı! Okmeydanı'nın "Mete Gazoz Okmeydanı" olarak yenilenmesini istedi         
11:37
10 yıl sonra konuştu! Kaddafi'nin oğlu ortaya çıkıp, başkanlığa göz kırptı 10 yıl sonra konuştu! Kaddafi'nin oğlu ortaya çıkıp, başkanlığa göz kırptı         
11:16
Barcelona'da forma giyen Türk yıldız Yusuf Demir'den klas gol! Katalan devinin paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu Barcelona'da forma giyen Türk yıldız Yusuf Demir'den klas gol! Katalan devinin paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu         
22:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2021 18:40:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: "Terör üyeliği ile yargılanmalıdırlar" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement