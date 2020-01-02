İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: "Tezkereye 'hayır' oyu verme kararı aldık" - Son Dakika
Son Dakika Politika İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: 'Tezkereye 'hayır' oyu verme kararı aldık' - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: "Tezkereye 'hayır' oyu verme kararı aldık"

6 saat önce

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresine 'hayır' oyu vereceklerini açıkladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener:

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresine 'hayır' oyu vereceklerini açıkladı.

Akşener, TBMM'de, partisinin milletvekilleriyle yaptığı basına kapalı toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresine değinen Akşener, devleti ilgilendiren konularda parti içerisinde demokrasiyi işlettiklerini, Libya tezkeresinde de aynı yöntemi kullandıklarını ifade etti.

Konuya önce partisinin başkanlık divanında görüştüklerini ve yapılan oylama sonucunda 'hayır' kararı aldıklarını belirten Akşener, "Başkanlık divanımız, tezkerenin Türkiye'nin mili güvenliği için tehdit oluşturacağını, vatanın bağrından çıkmış Mehmetçiğimizin haksız bir şekilde şehit olabileceği, 2 bin kilometre uzaklıktaki bir yere muharip güç göndermenin sakıncalı ve yanlış olduğu, Suriye'de olduğu gibi bir Arap iç savaşının parçası olmanın Türkiye'ye fayda getirmeyeceğine kanaat getirdi. Suriye'deki iç savaşın parçası olduk. Suriye deneyiminin getirdiği sonuçlara bakıldığında Türkiye ne kazandı? Türkiye 5 milyonun üzerinde mülteci kazandı, 50 milyar dolar para harcadı. Rusya ile hem kuzeyde hem de güneyde sınır olduk. PKK'nın Suriye'de de bir devletleşme yönünde sağlam adımlar atmasının sonuçlarıyla karşı karşıya kaldık." değerlendirmesinde bulundu.

Akşener, Suriye deneyiminden yola çıkılarak, Türkiye'nin, iç savaşın yaşandığı Libya'da, Ulusal Mutabakat Hükümeti ile Hafter kuvvetleri arasında arabuluculuk yapmasının doğru olabileceğini ancak asker göndererek iç savaşın bir tarafı olunmasını yanlış bulduklarını dile getirdi.

Meral Akşener, "Başbakanlık divanımız milletvekillerimize bu konuda bir tavsiye kararı bildirdi. İYİ Parti olarak oy birliğiyle 'hayır' oyu verme kararı aldık. Bu tezkerenin milletimize hayır getirmeyeceğini, milli güvenliğimizi tehdit edeceğini düşünüyoruz. İnşallah ülkemiz bu işten büyük zarar görmez." diye konuştu.

Türkiye'deki sıkıntıların nedeninin "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sitemi" olduğunu iddia eden Akşener, "Meclis işlemiyor, tek bir şahsın hayallerine, gençliğinde aldığı Kahire öğretesinin oluşturduğu sabitelere ve Orta Doğu'nun lideri olma hayallerine ve olaylara duygusal yaklaşımına bağlı olarak Türkiye'nin içinde bulunduğu dış politikadaki bu garip durumla karşı karşıya kaldık." ifadesini kullandı.

Tarihçi olduğunu anımsatan Akşener, şunları söyledi:

"Dış işlerimizin Osmanlı İmparatorluğu'ndan itibaren oluşturduğu bir hafıza vardı. Bu arkadaşlarımız 'monşer' diyerek o hafızayı ortadan kaldırdılar. Kendi kafalarına göre duygusal bir bakış açısıyla dış politikamızda aldıkları günlük kararları uygulamaya koydular. Atılan adımların Türkiye'ye maliyetleri çok yüksek oldu. Bir kere daha kuvvetle anladık ki Türkiyenin güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmekten başka çaresi yoktur. Bu konuyla ilgili çalışmaya devam edeceğiz."

Akşener, Dışişleri Mevlüt Çavuşoğlu'nun ziyaretine değinerek "tezkerenin ucu açık mı" sorusu yönelttiklerini, Çavuşoğlu'nun da "Tezkerenin ucu açık" cevabı verdiğini aktardı.

Meral Akşener, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin, "Sayın Erdoğan'ın canı istediği gibi tavır ve davranış içine girebileceği, yetkilerin kendisine verildiği bir tezkere olarak görüyoruz. Allah milletimizi korusun." değerlendirmesinde bulundu.

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 01:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

AK Partili Numan Kurtulmuş'tan Libya tezkeresi açıklaması: Ulusal güvenlik için zorunluluktu
AK Partili Bülent Turan, Libya tezkeresinin sonucunu Meclis Başkanı'ndan önce ilan etti Son Dakika: Saadet Partisi, oylama öncesi kararını değiştirdi ve tezkereye "hayır" oyu vereceklerini açıkladı Libya tezkeresi görüşülürken Davutoğlu cephesinden de bir açıklama geldi

Son Dakika Haberleri
20:10 "Libya tezkeresi" TBMM Genel Kurulunda - AK Parti Ankara Milletvekili İşler - Son Dakika Haber
20:07 Otomobil kanala uçtu: 3 yaralı - Son Dakika Haber
20:05 "Libya tezkeresi" TBMM Genel Kurulunda - CHP Grup Başkanvekili Özkoç (2) - Son Dakika Haber
19:58 TBMM Genel Kurulu - Son Dakika Haber
19:55 Bilgisayar oyunu için kardeşini öldürdü - Son Dakika Haber
19:48 Son dakika: Türkiye'nin Libya'ya asker gönderme kararı sonrası dünyadan peş peşe tepkiler - Son Dakika Haber
18:54 Hafter'in "Türk askerini sınırınızda bulacaksınız" diyerek Sisi'den destek istediği iddia edildi - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2020 20:21:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: "Tezkereye 'hayır' oyu verme kararı aldık" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]