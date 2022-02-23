İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, torunu Ayda'nın doğum gününü kutladı - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, torunu Ayda'nın doğum gününü görüntülü görüşme yaparak kutladı.

İYİ Parti, Akşener'in torunu Ayda'nın doğum gününü kutladığı görüntüleri yayımladı.

Akşener, cep telefonundan görüntülü görüştüğü torununa, "İyi ki doğdun Ayda. Babaannesinin bir tanesi." diye seslendi.

Görüşmede diğer torunu Pars'ı gören Akşener, bu torunu için "Bir numaram" dedi.

Akşener, Ayda'ya "En çok kimi seviyorsun?" diye sordu. Ayda ise "Pars" yanıtını aldı.