İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, torunu Ayda'nın doğum gününü kutladı - Son Dakika
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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, torunu Ayda'nın doğum gününü kutladı

23.02.2022 23:53

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, torunu Ayda'nın doğum gününü görüntülü görüşme yaparak kutladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, torunu Ayda'nın doğum gününü görüntülü görüşme yaparak kutladı.

İYİ Parti, Akşener'in torunu Ayda'nın doğum gününü kutladığı görüntüleri yayımladı.

Akşener, cep telefonundan görüntülü görüştüğü torununa, "İyi ki doğdun Ayda. Babaannesinin bir tanesi." diye seslendi.

Görüşmede diğer torunu Pars'ı gören Akşener, bu torunu için "Bir numaram" dedi.

Akşener, Ayda'ya "En çok kimi seviyorsun?" diye sordu. Ayda ise "Pars" yanıtını aldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, torunu Ayda'nın doğum gününü kutladı
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, torunu Ayda'nın doğum gününü kutladı
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, torunu Ayda'nın doğum gününü kutladı

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Meral Akşener, İYİ Parti, Doğum, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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