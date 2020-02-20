İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: "Türkiye'nin çıkarı neyi öngörüyorsa onun yanında dururuz" - Son Dakika
Son Dakika Politika İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: 'Türkiye'nin çıkarı neyi öngörüyorsa onun yanında dururuz' - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: "Türkiye'nin çıkarı neyi öngörüyorsa onun yanında dururuz"

7 saat önce

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bizim bakış açımız, Türkiye'nin çıkarıdır.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener:

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bizim bakış açımız, Türkiye'nin çıkarıdır. Bizim temel bir ilkemiz var. Türkiye'nin çıkarı neyi ön görüyorsa onun yanında dururuz." dedi.

Akşener, Trakya programı kapsamında Edirne'de esnafla bir araya geldi.

Balık pazarında ve Çilingirler Çarşısı'nda esnafın talep ve sıkıntılarını dinleyen Akşener, daha sonra partisinin il başkanlığında basın toplantısı düzenledi.

Akşener, Türkiye'de ekonomik kriz olduğunu savunarak, bu krizin çiftçisinden esnafına her kesimden insanı derinden etkilediğini söyledi.

Sohbet ettiği esnafın girdi fiyatlarından, elektrik faturalarından ve hayat pahalılığından şikayetçi olduğunu anlatan Akşener, şöyle devam etti:

"Esnaf Türkiye'nin bel kemiğidir. Esnaf iktidarı oluşturan siyasi yapının da bel kemiğidir. Fark edilmez ama en büyük istihdamı esnaf yaratır, o küçücük dükkanlarda. O nedenle ziyaretlerimize önce esnaftan başladık. Her hafta mutlaka bir şehrimiz ve ilçelerinde esnafla bir araya geleceğiz. Amacımız, siyasetçiyi gerçek gündeme ve insanların derdine odaklamaya çalışmak. Bunu da yapacağımıza inanıyoruz. Bir hayalim daha var benim; gezdiğim gördüğüm bu yerlere ağalar da gelsin ve sorunları kendileri de dinlesin."

"Darbe tartışmalarını da çok tehlikeli bulmuştuk"

Bir gazetecinin, "Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye'nin İdlib kentine yönelik askeri operasyon sinyali verdi, sizin parti olarak duruşunuz nasıl olacak, tezkere gelirse ?" sorusu üzerine Akşener, İYİ Parti olarak her zaman ülke çıkarlarını düşündüklerini belirtti.

"Tezkere Meclis'e gelir mi gelmez mi bilmiyorum" diyen Akşener, şunları kaydetti:

"Biz darbe tartışmalarını da çok tehlikeli bulmuştuk. Çünkü bizim yurt dışında askerimiz var. O çocukların moralini bozmayı, komutanlarının moralini bozmayı doğru bulmadığımız için. Bizim bakış açımız, Türkiye'nin çıkarıdır. Bizim temel bir ilkemiz var. Türkiye'nin çıkarı neyi ön görüyorsa onun yanında dururuz."

Akşener, başka bir gazetecinin, "Gezi olayları ve yargının verdiği son kararlar konusunda neler söylemek istersiniz ?" sorusuna, şu yanıtı verdi:

"Gezi, doğrusuyla eğrisiyle yaşandı ve bitti. Şimdi bütün bunları ben gündem değiştirme, gerçek problemleri örtmek için hükümet tarafından ortaya konulan bir tavır olarak görüyorum. Yalnız bir vahim durum var. Bu ikidir oluyor. Bir mahkeme tahliye veriyor, beraat veriyor. Birden bir şey oluyor. Sayın Cumhurbaşkanı sert şekilde konuşuyor, yeniden o başka savcılar, başka hakimler o kararı yok hükmünde kabul ediyor. Bu tür zikzaklı davranışları doğru bulmuyoruz."

Akşener, Ergene Nehri'nin kirlilikten kurtarılması için sanayi ile tarımın dengelenmesi gerektiğini de kaydetti.

Meral Akşener, İYİ Parti, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 01:56 Kaynak: AA
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