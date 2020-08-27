İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Üsküdar'da esnafı ziyaret etti - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Üsküdar'da esnafı ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Üsküdar'da esnaf ziyaretinde bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Üsküdar'da esnafı ziyaret etti, System.String[]

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Üsküdar'da esnaf ziyaretinde bulundu.

Üsküdar Selmani Pak Caddesi Atlas Sokak'a gelen Akşener, burada partililer tarafından karşılandı.

Sokaktaki esnafı tek tek ziyaret ederek ihtiyaç ve beklentilerini dinleyen, pandemi öncesinde ve sonrasındaki satış durumlarını öğrenen Akşener, kendilerine katkıda bulunmak için alışveriş de yaptı.

Bir kuyumcunun sorunlarına çözüm önerisi istemesi üzerine, Akşener, esnaftan önerileri ve tavsiyeleri aldığını, sonrasında kamuoyuyla paylaştığını anlattı.

"Sizde müşteri velinimet, geçmişte seçmen de velinimetti. Bunu sağlayan şey, siyasi rekabetti." diyen Akşener, şöyle devam etti:

"Şimdi siyasi rekabet kalmadı. Değerler üzerinden iki kutuplu bir Türkiye'de yaşıyoruz. En fazla istihdamı sağlayan esnaftır ama maalesef esnafı kimse görmüyor. O nedenle ben bayağı zamandır esnaf üzerine yoğunlaştım. Gördüğüm şey, çok dert var, elektrik, doğal gaz parası, kirası, stopajı, çalışanların sigortasına ödenen katkı payı, girdilerin pahalılaşması, vatandaşın alım gücünün düşmesi gibi. Şimdi pandemiyle beraber bir de müşteri azalması var. Buralardan insan çıkarılmaya başlandığı zaman ülkenin işsizliği tavan yapar. O nedenle, ben size dikkat çekebilmek, açılan paketlerin, yapılan yardımların ana unsurunun esnaf olabilmesi için bir mücadele veriyorum."

"30 Ağustos bir kutuplaştırma aracı olmamalı"

Esnaf ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Akşener, 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerine ilişkin soru üzerine şöyle konuştu:

"30 Ağustos için bize Cumhurbaşkanlığından, sanıyorum Meclis'te grubu olan diğer siyasi partilere davetiye geldi. 10.45'te Anıtkabir'de 30 Ağustos'ta anma ve kutlama olacak. Diğer yerlerle ilgili olarak topluluk açısından yasaklanmasını doğru bulmuyorum. Çünkü dini bayramlar, milli bayramlar birbirinden ayrılamaz. Birbirinden ayırmaya kalktığınız zaman bu esnafı duymazsınız işte. Hep neyi konuştuk biz bugün; değerler üzerinden bir kavga, herkes çok rahat ediyor ama dert sahiplerinin derdini de kimse duymuyor. Halbuki Ayasofya üzerinden kavga çıkarılmaya çalışıldı. Ayasofya'nın ibadete açılmasının kimseyi rahatsız etmediğini cümbür cemaat herkes anladı. Şimdi Ayasofya meselesinin bir kutuplaştırma aracı olmadığı anlaşıldı. 30 Ağustos da bir kutuplaştırma aracı olmamalı. İsteyen gitsin kutlasın, şehirlerde organize olsunlar. Valilikler bunu organize etsin. Canı istemeyen de katılmayabilir, ona bir şey diyemeyiz ama iş yasak boyutuna gittiği zaman o insanları birbirinin karşısına dikiyorsunuz. Doğru bir şey değil."

"İllerde valilerin başkanlığındaki resmi kutlamalar mutlaka olmalı"

Bir gazetecinin "kutlamaların yapılmamasına salgının gerekçe gösterildiğini" belirtmesi üzerine Akşener, şunları kaydetti:

"Salgının gerekçe gösterilmesini anlıyorum ben de... Salgının gerekçe gösterilmediği bir sürü toplantı oldu. Oralarda salgın geçerli değil, 30 Ağustos için salgın geçerli. Kurallara uyulsun ama bırakın insanlar nasıl bir yol yöntem bulacaksa bulsunlar. İllerde valilerin başkanlığındaki resmi kutlamalar mutlaka olmak zorundadır. Kalabalık yapmadan yapın. Mülki erkan denir adına, o ilin milletvekilleri gelir, siyasi partiler ayırt etmeden, il başkanları gelir bir kutlama yapılır. Değerler üzerinden kutuplaştırma anlaşılmalıdır ki artık kimsenin işine yaramıyor, yaramaz. Gençlerin derdi işsizlik, tepedeki muhteremlerin derdi acaba biz bunları karşı karşıya getirebilir miyiz olunca vatandaş artık yemiyor, inciniyor."

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır, Gençlik Politikaları Başkanı Berna Sukas, İYİ Parti İstanbul Milletvekilleri Ahmet Çelik, Hayrettin Nuhoğlu, Ümit Beyaz ve Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs de eşlik etti.

Meral Akşener, İYİ Parti, Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 16:31 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Üsküdar'da esnafı ziyaret etti - Son Dakika

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