İYİ Parti Genel Başkanı Akşener üye katılım töreninde konuştu Açıklaması - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener, "Doğruya 'doğru', yanlışa 'yanlış' dedik, demeye devam edeceğiz. Kutuplaştırma siyasetinin dışında olacağımızı ilan ettik, olmaya devam edeceğiz. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır hükmüne de devam edeceğiz. Burada tutum almaya devam edeceğiz." dedi.

Akşener, bir otelde düzenlenen partisine üye katılım töreninde yaptığı konuşmada, gittikçe artan bir sesle milletin kendilerini çağırdığını, milletin artık karar verme konusuna odaklandığını ifade etti. Türkiye'nin acı ama şenlikli günlerden geçtiğini söyleyen Akşener, esnaf gezilerine değinerek, şöyle devam etti:

"Gezdiğimiz yerlerdeki yoksulluğu, çaresizliği, esnafta yaşadıklarımız, dükkanların içerisine gelmiş kadınlarımızın, işsiz gençlerimizin, işçimizin, çiftçimizin, ev kadınlarımızın yaşadıkları zorlukları onların ağzından dinlemenin getirdiği bir kanaatle şunu söylemeliyim ki iktidar partisi ister zamanında ister daha önce yapılan bir seçimde milletimizin kararıyla, demokrasiyle, sandıkta hür iradesiyle gidecektir."

Kurulduğu andan itibaren pek çok sıkıntı çeken İYİ Parti'nin bir "cesurlar hareketi" olduğunu ifade eden Akşener, partililere yönelik, "İYİ Parti kurulmamış olsaydı, bugün Türkiye grup konuşmalarında Genel Başkanların söylediklerini konuşuyor olmazdı, bugün Türkiye'de siyasi rekabetin içinde yer alabilecek yeni siyasi partiler kurulmuş olmazdı. Bu yolu açan sizlersiniz, bizleriz. İnsanlarımıza cesaretle durmayı ortaya koyan sizlersiniz, bizleriz." dedi.

"İşgal edilmiş şehirleri alması sevinçle karşıladığımız bir adım"

Azerbaycan'ın Karabağ'daki zaferine de değinen Akşener, şunları söyledi:

"Azerbaycan'ın Karabağ'daki ilerlemesi, işgal edilmiş şehirleri geri alması bizler için çok önemli, sevinçle karşıladığımız, devamının gelmesini dilediğimiz bir adım, bir ilerleme, bir sonuç ama bunun yanında eksiğin gediğin giderilmesi amaçlı dış politikanın daha dikkatli, daha kurumsal, daha liyakate dayalı olması gerektiğini de dün söyledik, bugün söylüyoruz, yarın da söylemeye devam edeceğiz. Çünkü dış politikadaki hatalar, eksiklerin bedelini hem bu aziz millet hem de gelecekte gençlerimiz ödemeye devam ediyor."

"Burada tutum almaya devam edeceğiz"

Akşener, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifasına ilişkin, "Sayın Albayrak'ın istifa metninde 'Allah sonumuzu hayreylesin' sözünü çok önemli bulduğumuzu ifade etmek isterim. Buna dair 'Sadece Allah bu arkadaşların sonunu hayreylesin değil, bu milletin sonunu hareylesin' anlamını çıkarmak durumundayız." değerlendirmesinde bulundu.

Burada atılacak adımların son derece önemli olduğunu vurgulayan Akşener, şunları kaydetti:

"İnsanların artık dost, ahbap, akraba, gelin, kaynana, damat, kayınbirader gibi nepotizmin dibine vurulmuş alandan çıkarılması, bu beklentilerin ortadan kaldırılması ve milletimizin derdine çare olacak liyakatte başaran insanların, arka planı olan kadroların iş başına getirilmesine dair bir tutum olabilir mi, olmalıdır iradesini hep birlikte göreceğiz. İnşallah Sayın Erdoğan da bu 'Allah sonumuzu hayreylesin' sözünden bir öz eleştiri yapmak durumunda kalır. Bunların hepsinin sağlanması için en büyük tavrı, tutumu bütün haksız saldırılara rağmen kulağını tıkayıp milletiyle yol yürüyen İYİ Parti'ye borçlu olunduğunu söylemek durumundayım. Sizlere, bizlere borçlu olunduğunu söylemek zorundayım. Çünkü biz doğruya 'doğru', yanlışa 'yanlış' dedik, demeye devam edeceğiz. Kutuplaştırma siyasetinin dışında olacağımızı ilan ettik, olmaya devam edeceğiz. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır hükmüne de devam edeceğiz. Burada tutum almaya devam edeceğiz."

Konuşmasının ardından Akşener, Teşkilat Başkanı Koray Aydın'ın da katıldığı törende, partiye yeni üye olanlara rozetlerini taktı.