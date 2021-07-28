'AKŞAM EVİNE EKMEK GÖTÜREMEDİĞİ İÇİN AĞLAYAN BABALAR GÖRDÜM'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Van'da esnaf ziyaretinde bulunup, halkla bir araya geldi. Kentin Kazım Karabekir Caddesi'ndeki esnaf ziyaret eden Akşener, kalabalığın arasında güçlükle ilerleyebildi. Esnaf, kendilerini ziyaret eden Akşener'e, pandemi sürecinde bu yana zor günler geçirdiklerini ve işlerinin hiç iyi gitmediğini anlattı. Esnafın sorunlarını dinleyen Akşener, ziyareti ile ilgili gazetecilere açıklama yaptı.