İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnafla buluştu - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnafla buluştu

10.10.2020 18:31

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yozgat'ın Yerköy ve Sorgun ilçelerinde esnafı ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yozgat'ın Yerköy ve Sorgun ilçelerinde esnafı ziyaret etti.

İlçelerdeki iş yerlerini gezerek esnafla sohbet eden Akşener, Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz'a da ziyarette bulunarak, çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Akşener, ziyaretlerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, uzun zaman önce esnafın sorunlarına dikkati çekmek ve bunların çözümüne katkıda bulunmak amacıyla başlattıkları geziler kapsamında Yozgat'a geldiklerini ifade etti.

Ziyaretlerde esnafın taleplerini dinlediklerini ve not aldıklarını anlatan Akşener, "Bunları grup konuşmalarımda söylüyorum. Arkadaşlarımız aynı zamanda bu taleplerle ilgili soru önergeleri, araştırma önergeleri ve kanun teklifleri veriyor. Amacımız birebir esnafımızın durumuna dikkati çekmektir yani 'Seçmen velinimettir.' şiarımızı hayata geçirmek. Bu bir memleket meselesidir. Millet bizi çağırıyor mottosuyla yola çıktık, bugün de buradayız." dedi.

Akşener, "Ermenistan ile Azerbaycan arasında yapılan ateşkes anlaşmasını Ermenistan'ın ihlal ettiğinin" belirtilerek, " Türkiye'ye anlaşma masasında yer verilmemesini nasıl değerlendirdiğinin" sorulması üzerine, Türkiye ve iktidarın Azerbaycan'a verdiği desteği doğru bulduklarını söyledi.

Azerbaycan ile Türkiye'nin iki devlet tek millet olduğunu vurgulayan Akşener, "Bizim her bir Türk vatandaşı Azerbaycan'a 'Can Azerbaycan' der, biz de onlardanız siz de onlardansınız. Ermenistan'ın tecavüzleri, saldırıları karşısında Türkiye'nin, iktidarın tutumunu doğru bulduğumuzu, desteklediğimizi grup konuşmamda belirttim. Dolayısıyla orada bir sorunumuz yoktur, bu desteğin devam etmesi gerektiğini de belirtim." diye konuştu.

Grup toplantısında, "O masada Türkiye'nin de olması lazım geldiği" uyarısında bulunduğunu anlatan Akşener, şunları kaydetti:

"Dün Lavrov'un iki grubu toplayıp, konuşturup 11 saat süren toplantıdan sonra çıkıp 'Ateşkes ilan edildi.' demesini, elbet ateşkes iyi bir şey, ona bir şey demiyorum ama Türkiye açısından çok sorunlu buldum. Ateşkes ilan edildi de Ermenistan bugün ateşkesi ihlal etti. Bunun dışında barışın sağlandığını var sayalım, peki Karabağ'da Azerbaycan'ın ilerlediği alandaki o toprakların durumu ne olacak? Ermenistan tarafından işgal edilmiş toprakların durumu da ne olacak? Bunun için o masada Türkiye'nin mutlaka olması gerekiyor. Onun için Türkiye, bizi yöneten arkadaşlarımız bu konuya çok dikkat etmeli, muhalefetiyle, iktidarıyla bu konuda herkes birleşmişken bütün Türk milleti birleşmişken bunu Azerbaycan'ın avantajına çevirmek gibi bir diplomasi yolunu tercih etmek gerekiyor."

Bu arada, Sorgun ilçesinde esnaf ziyareti sırasında vatandaşlardan Mehmet Altunok, Akşener'e, "MHP ile birleşin. PKK ile Halk Partisi iktidara gelecek, anamızı ağlatacak, birleşin, birleşin, biz onu istiyoruz. Bu şekilde hiçbir yere varamazsınız. Ne siz varısınız ne diğer partiler." dedi.

Akşener de "Seçmen birleştirir. 28 Şubat'ta Meral Akşener'e 'kafir' dendi bu ülkede, ağızını açan olmadı. Geçiyorsun karşıma 'PKK ile kahvaltı edeceksin.' diyorsun, öbür taraf da diyor ki 'Sen faili meçhulcüsün.' Bunun hangisi doğru? Ben böyle gıcık seçmeni çok severim." karşılığını verdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnafla buluştu
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnafla buluştu
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnafla buluştu
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnafla buluştu

İYİ Parti, Türkiye, Yerköy, Yozgat, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnafla buluştu - Son Dakika


Son Dakika

Alaattin Çakıcı'ya verilen 17 yıl hapis cezasıyla ilgili istinaf ve temyize gidilecek Dünyaya nükleer gözdağı! Kuzey Kore, askeri geçit töreninde füzelerini sergiledi 3 öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip hamile kalan öğretmene 60 yıl hapis cezası isteniyor İki yıl önce kaybolan model Eloisa Pinto, gecekondu mahallesinde perişan halde bulundu 34 yıldır küs olan öz kardeşlerden fıkra gibi arazi kavgası Hatay'ı bunlar mı yaktı? 30 saniyelik video sosyal medyada elden ele dolaşıyor Memur ve emeklinin aile yardımı 441 liraya yükselecek Hatay'da yangın yeniden şiddetlendi! Alevler evlere sıçradı, vatandaşlar bölgeden uzaklaşıyor
Son Dakika: Süper Lig ve Türkiye Kupası maçlarında, statlardaki locaların yüzde 50 kapasitesi kadar seyirci alınacak Son Dakika: Süper Lig ve Türkiye Kupası maçlarında, statlardaki locaların yüzde 50 kapasitesi kadar seyirci alınacak         
17:49
Bilim Kurulu üyesi Prof. Öztürk'ten korkutan sözler: Kurallara uymazsak salgının sonlanması 2022'ye bile sarkabilir Bilim Kurulu üyesi Prof. Öztürk'ten korkutan sözler: Kurallara uymazsak salgının sonlanması 2022'ye bile sarkabilir         
17:25
Azerbaycan'dan Ermenistan'a ateşkes uyarısı: Operasyonların yeniden başlama riski her zaman var Azerbaycan'dan Ermenistan'a ateşkes uyarısı: Operasyonların yeniden başlama riski her zaman var         
17:07
Herkes yeşilli kadının peşinde! Hatay'daki yangında molotof iddiası ortalığı karıştırdı Herkes yeşilli kadının peşinde! Hatay'daki yangında molotof iddiası ortalığı karıştırdı         
16:11
Firmalar ekim ayı fiyat listesini güncelledi! İşte marka marka sıfır otomobil fiyatları Firmalar ekim ayı fiyat listesini güncelledi! İşte marka marka sıfır otomobil fiyatları         
15:36
İzmir'de 6 kişiyi öldüren etil alkolden servet kazanıyorlar: 6-7 ayda villa sahibi olan var İzmir'de 6 kişiyi öldüren etil alkolden servet kazanıyorlar: 6-7 ayda villa sahibi olan var         
15:31
Sosyal medyada 'ölüm hak' yazmıştı: 2 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı Sosyal medyada 'ölüm hak' yazmıştı: 2 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı         
15:14
Aslı Enver'den İsmail YK itirafı: Şarkısını dinlemekten alıkoyamıyorum Aslı Enver'den İsmail YK itirafı: Şarkısını dinlemekten alıkoyamıyorum         
14:23
Uşak'ta kaybolup ertesi gün Kütahya'da bulunan kardeşler: Biraz dışarı çıkalım, gezelim istedik Uşak'ta kaybolup ertesi gün Kütahya'da bulunan kardeşler: Biraz dışarı çıkalım, gezelim istedik         
13:45
Dallas'ın sahibi Mark Cuban, Delonte West'in iyileşme sürecine girdiğini söyledi Dallas'ın sahibi Mark Cuban, Delonte West'in iyileşme sürecine girdiğini söyledi         
13:42
Özgü Namal'ın vefat eden eşinin cansız bedenini bulduğu ortaya çıktı Özgü Namal'ın vefat eden eşinin cansız bedenini bulduğu ortaya çıktı         
13:39
Azerbaycan, ateşkesi ihlal eden Ermenistan ordusunun zırhlı araçlarını imha etti Azerbaycan, ateşkesi ihlal eden Ermenistan ordusunun zırhlı araçlarını imha etti         
13:29
Dolu yağışları nedeniyle araç brandası satışları patladı Dolu yağışları nedeniyle araç brandası satışları patladı         
11:50
Sahada kazanan Azerbaycan masada mı kaybetti? Ateşkes metninde Türkiye yok Sahada kazanan Azerbaycan masada mı kaybetti? Ateşkes metninde Türkiye yok         
10:37
Senetlerde yazı mı rakam mı geçerli? Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar Senetlerde yazı mı rakam mı geçerli? Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar         
10:11
Mücadeleleri ile SGK'yı dize getiren baba-kız, kanser hastalarına umut oldu Mücadeleleri ile SGK'yı dize getiren baba-kız, kanser hastalarına umut oldu         
08:33
Zümrüdüanka dizisinin oyuncusu Hatice Aslan'dan cesur pozlar! Genç kızlara taş çıkarttı Zümrüdüanka dizisinin oyuncusu Hatice Aslan'dan cesur pozlar! Genç kızlara taş çıkarttı         
22:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2020 18:48:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnafla buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei