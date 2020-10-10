İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnafla buluştu - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yozgat'ın Yerköy ve Sorgun ilçelerinde esnafı ziyaret etti.

İlçelerdeki iş yerlerini gezerek esnafla sohbet eden Akşener, Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz'a da ziyarette bulunarak, çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Akşener, ziyaretlerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, uzun zaman önce esnafın sorunlarına dikkati çekmek ve bunların çözümüne katkıda bulunmak amacıyla başlattıkları geziler kapsamında Yozgat'a geldiklerini ifade etti.

Ziyaretlerde esnafın taleplerini dinlediklerini ve not aldıklarını anlatan Akşener, "Bunları grup konuşmalarımda söylüyorum. Arkadaşlarımız aynı zamanda bu taleplerle ilgili soru önergeleri, araştırma önergeleri ve kanun teklifleri veriyor. Amacımız birebir esnafımızın durumuna dikkati çekmektir yani 'Seçmen velinimettir.' şiarımızı hayata geçirmek. Bu bir memleket meselesidir. Millet bizi çağırıyor mottosuyla yola çıktık, bugün de buradayız." dedi.

Akşener, "Ermenistan ile Azerbaycan arasında yapılan ateşkes anlaşmasını Ermenistan'ın ihlal ettiğinin" belirtilerek, " Türkiye'ye anlaşma masasında yer verilmemesini nasıl değerlendirdiğinin" sorulması üzerine, Türkiye ve iktidarın Azerbaycan'a verdiği desteği doğru bulduklarını söyledi.

Azerbaycan ile Türkiye'nin iki devlet tek millet olduğunu vurgulayan Akşener, "Bizim her bir Türk vatandaşı Azerbaycan'a 'Can Azerbaycan' der, biz de onlardanız siz de onlardansınız. Ermenistan'ın tecavüzleri, saldırıları karşısında Türkiye'nin, iktidarın tutumunu doğru bulduğumuzu, desteklediğimizi grup konuşmamda belirttim. Dolayısıyla orada bir sorunumuz yoktur, bu desteğin devam etmesi gerektiğini de belirtim." diye konuştu.

Grup toplantısında, "O masada Türkiye'nin de olması lazım geldiği" uyarısında bulunduğunu anlatan Akşener, şunları kaydetti:

"Dün Lavrov'un iki grubu toplayıp, konuşturup 11 saat süren toplantıdan sonra çıkıp 'Ateşkes ilan edildi.' demesini, elbet ateşkes iyi bir şey, ona bir şey demiyorum ama Türkiye açısından çok sorunlu buldum. Ateşkes ilan edildi de Ermenistan bugün ateşkesi ihlal etti. Bunun dışında barışın sağlandığını var sayalım, peki Karabağ'da Azerbaycan'ın ilerlediği alandaki o toprakların durumu ne olacak? Ermenistan tarafından işgal edilmiş toprakların durumu da ne olacak? Bunun için o masada Türkiye'nin mutlaka olması gerekiyor. Onun için Türkiye, bizi yöneten arkadaşlarımız bu konuya çok dikkat etmeli, muhalefetiyle, iktidarıyla bu konuda herkes birleşmişken bütün Türk milleti birleşmişken bunu Azerbaycan'ın avantajına çevirmek gibi bir diplomasi yolunu tercih etmek gerekiyor."

Bu arada, Sorgun ilçesinde esnaf ziyareti sırasında vatandaşlardan Mehmet Altunok, Akşener'e, "MHP ile birleşin. PKK ile Halk Partisi iktidara gelecek, anamızı ağlatacak, birleşin, birleşin, biz onu istiyoruz. Bu şekilde hiçbir yere varamazsınız. Ne siz varısınız ne diğer partiler." dedi.

Akşener de "Seçmen birleştirir. 28 Şubat'ta Meral Akşener'e 'kafir' dendi bu ülkede, ağızını açan olmadı. Geçiyorsun karşıma 'PKK ile kahvaltı edeceksin.' diyorsun, öbür taraf da diyor ki 'Sen faili meçhulcüsün.' Bunun hangisi doğru? Ben böyle gıcık seçmeni çok severim." karşılığını verdi.