İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Yozgat'ta parti teşkilatı üyeleriyle bir araya geldi - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Yozgat'ta parti teşkilatı üyeleriyle bir araya geldi

10.10.2020 22:11
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Yozgat'ta parti teşkilatı üyeleriyle bir araya geldi, System.String[]

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yozgat'ta teşkilat üyeleri ile bir araya geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yozgat'ta teşkilat üyeleri ile bir araya geldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir otel bahçesinde düzenlenen toplantıda konuşan Akşener, İYİ Parti'nin kuruluşunu ve bu günlere nasıl geldiğini anlattı.

Akşener, İYİ Parti kurulmasaydı İstanbul ve Ankara belediyelerinin el değiştirmeyeceğini kaydederek, "Ankara'da ülkü ocaklı bir kardeşimi, ülkücülüğünden, Türk milliyetçiliğinden şüphe etmeyeceği bir kardeşimiz bu ülkenin, cumhuriyetin başkentinde belediye başkanı olamayacaktı." dedi.

"Bir şey değişecek, çok şey değişecek." sloganını başardıklarını anlatan Akşener, "Siz cesaretlendirdiniz bizleri, birlikte İYİ Parti'yi kurduk. Türkiye'de ilk önce ne değişti, yıkılmaz armadanın yıkılabileceği duygusu değişti. 24 Haziran'daki umutsuzluğa itilen cumhurbaşkanlığı meselesinde umutsuzluğa itilen muhalif seçmenin umudunu yeniden canlandıracak ikinci adım atıldı. Belediye seçimlerinde büyük şehirler önemlidir hepsinde katkımız çok yüksek ama İstanbul ve Ankara el değiştirdiği andan itibaren Türkiye'yi yönetenlerin insicamı değişti. Seçmeni maraba yerine koyanların en azından rol icabı da olsa seçmenin gözüne bakmak gibi mecburiyeti olduğunu siz anlattınız." diye konuştu.

Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğu'na ittifak teklifini İYİ Parti olarak kendilerinin götürdüğünü vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu süreç ilerlerken, zaman zaman kan kustuk kızılcık şerbeti dedik. Zaman zaman ya sabır dedik. Sonuç itibariyle İstanbul ve Ankara'nın el değiştirmesi ve bu ittifakın adayları tarafından kazanılması, bunun kazanılmasında İYİ Parti teşkilatlarının üyelerinin cansiperane çalışmaları sonucunda olduğunu herkes biliyor ve o günden sonra Türkiye'deki en büyük değişiklik oldu.

Projeleri yapan İYİ Parti'dir, o projelerinin gereğini yapan İYİ Parti'dir o gereği yaparken gündelik çıkarların üstüne çıkıp, Türkiye'yi düşünen, Türkiye'nin geleceğini düşünen İYİ Partidir. Dolayısıyla bir şeyi değiştirdiniz, her şeyi değiştirdiniz."

Konuşmanın ardından Akşener, İYİ Parti Yozgat ilçe başkanlarına plaket takdim etti.

İYİ Parti, İstanbul, Türkiye, Yozgat, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Yozgat'ta parti teşkilatı üyeleriyle bir araya geldi - Son Dakika


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