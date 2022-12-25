İYİ Parti lideri Akşener, kadınların üniversiteye girmesini yasaklayan Taliban'a sert tepki gösterdi: Bu insanlık suçunu asla kabul edemeyiz

8 bin 500 TL vatandaşı tatmin etti mi? İşte 26 ilde yapılan asgari ücret anketinin sonucu

Afganistan'da Taliban yönetiminin kadın öğrencilerin üniversitelere girişini yasaklamasına ilişkin karar deyim yerindeyse dünyayı ayağa kaldırdı.

BİR TEPKİ DE AKŞENER'DEN GELDİ

Türkiye'den de karara art arda birbirinden sert tepkiler gelirken, bu çıkışların sonuncusu İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den oldu.

"KADINLARI İNSAN DEĞİL, KÖLE OLARAK GÖREN UCUBE ANLAYIŞ"

Akşener, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda; "Kadınları insan değil, köle olarak gören ucube bir anlayışın; Afganistan'da kız çocuklarının okula gitmesini yasaklaması ve bunu yüce dinimizi alet ederek meşrulaştırmaya çalışmasını en sert şekilde kınıyorum. Bu insanlık suçunu asla kabul edemeyiz.

"KADIN BENLİĞİNİN SÖMÜRÜLDÜĞÜ BİR DÜZEN SORGULANMALI"

"Kadın yükselmezse alçalır vatan" sözlerinden aldığımız ilhamla, bizler biliyoruz ki; Hangi rejim, din, aidiyet, mezhep, ideoloji ve hangi gerekçeyle olursa olsun; Kadının bedeninin ve benliğinin çiğnendiği, sömürüldüğü bir düzen sorgulanmaya mahkûmdur.

"KADINLARIN YANINDA DİMDİK DURMAK BİR MEDENİYET VAZİFESİDİR"

Çünkü; İran'da Mahsa Amini kızımızın katledilmesine verilen toplumsal tepki de göstermektedir ki; Hürriyet kadınların omuzlarında yükselir. İstibdat ise kadınların acılarından beslenir. İşte bu zulme karşı kadınların yanında dimdik durmak, bir medeniyet vazifesidir."