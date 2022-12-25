İYİ Parti lideri Akşener, kadınların üniversiteye girmesini yasaklayan Taliban'a sert tepki gösterdi: Bu insanlık suçunu asla kabul edemeyiz - Son Dakika
Üye Girişi

İYİ Parti lideri Akşener, kadınların üniversiteye girmesini yasaklayan Taliban'a sert tepki gösterdi: Bu insanlık suçunu asla kabul edemeyiz

25.12.2022 07:57

İYİ Parti lideri Meral Akşener, kadın öğrencilerin üniversitelere girmesini yasaklayan Taliban yönetimine çok ağır tepki gösterdi. Akşener sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kadınları insan değil, köle olarak gören ucube bir anlayışın; Afganistan'da kız çocuklarının okula gitmesini yasaklaması ve bunu yüce dinimizi alet ederek meşrulaştırmaya çalışmasını en sert şekilde kınıyorum. Bu insanlık suçunu asla kabul edemeyiz" dedi.

Afganistan'da Taliban yönetiminin kadın öğrencilerin üniversitelere girişini yasaklamasına ilişkin karar deyim yerindeyse dünyayı ayağa kaldırdı.

BİR TEPKİ DE AKŞENER'DEN GELDİ

Türkiye'den de karara art arda birbirinden sert tepkiler gelirken, bu çıkışların sonuncusu İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den oldu.

"KADINLARI İNSAN DEĞİL, KÖLE OLARAK GÖREN UCUBE ANLAYIŞ"

Akşener, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda; "Kadınları insan değil, köle olarak gören ucube bir anlayışın; Afganistan'da kız çocuklarının okula gitmesini yasaklaması ve bunu yüce dinimizi alet ederek meşrulaştırmaya çalışmasını en sert şekilde kınıyorum. Bu insanlık suçunu asla kabul edemeyiz.

"KADIN BENLİĞİNİN SÖMÜRÜLDÜĞÜ BİR DÜZEN SORGULANMALI"

"Kadın yükselmezse alçalır vatan" sözlerinden aldığımız ilhamla, bizler biliyoruz ki; Hangi rejim, din, aidiyet, mezhep, ideoloji ve hangi gerekçeyle olursa olsun; Kadının bedeninin ve benliğinin çiğnendiği, sömürüldüğü bir düzen sorgulanmaya mahkûmdur.

"KADINLARIN YANINDA DİMDİK DURMAK BİR MEDENİYET VAZİFESİDİR"

Çünkü; İran'da Mahsa Amini kızımızın katledilmesine verilen toplumsal tepki de göstermektedir ki; Hürriyet kadınların omuzlarında yükselir. İstibdat ise kadınların acılarından beslenir. İşte bu zulme karşı kadınların yanında dimdik durmak, bir medeniyet vazifesidir."

NE OLMUŞTU?

Afganistan'da Taliban geçici hükümetinin Yüksek Öğretim Bakan Vekili Nida Muhammed Nedim, 22 Aralık'ta Afganistan Devlet Televizyonunda katıldığı bir programda, üniversitelerde kız öğrencilerin eğitimlerinin askıya alınmasına örtünme, karma eğitim, seyahatler ve konaklama gibi konularda gördükleri sorunları gerekçe göstermişti.

Nedim, yüksek öğretim alanında Taliban yönetiminin getirdiği kuralların düzgün bir şekilde uygulanmadığını savunarak, "Üniversitelerde kız öğrencilerin örtünme kurallarına riayet etmediğini, yasağa rağmen halen bazı üniversitelerde karma eğitimin devam ettiğini, kız öğrencilerin üniversite eğitimi için farklı vilayetlere gidip ailesi ya da herhangi bir 'mahremi' olmadan orada yaşaması ve buradaki yurtlarda kalmasının uygun olmadığını ve üniversitelerdeki bazı bölümlerde kız öğrencilerin eğitim almaması gerektiğini" söylemişti.

YORUMLAR
500
Akşener: 'Hürriyet Kadınların Omuzlarında Yükselir. İstibdat İse Kadınların Acılarından Beslenir. İşte Bu Zulme Karşı Kadınların Yanında Dimdik... Akşener: 'Hürriyet Kadınların Omuzlarında Yükselir. İstibdat İse Kadınların Acılarından Beslenir. İşte Bu Zulme Karşı Kadınların Yanında Dimdik... Sosyolog Adem Palabıyık: 'Meral Akşener ismi, 'beyaz toroslu' günler ile anılıyor' Sosyolog Adem Palabıyık: 'Meral Akşener ismi, 'beyaz toroslu' günler ile anılıyor'

Meral Akşener, Afganistan, İYİ Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İYİ Parti lideri Akşener, kadınların üniversiteye girmesini yasaklayan Taliban'a sert tepki gösterdi: Bu insanlık suçunu asla kabul edemeyiz - Son Dakika


Son Dakika
07:51 İYİ Parti lideri Akşener, kadınların üniversiteye girmesini yasaklayan Taliban'a sert tepki gösterdi: Bu insanlık suçunu asla kabul edemeyiz
00:47 İYİ Partili Ahmet Zeki Üçok ile gazeteci Fuat Uğur, canlı yayında gerginlik yaşadı: Senin alnını karışlarım
00:15 Maltepe'de metroda şaşkınlık yaratan anlar! Çevresindekilere aldırış etmeyen adam metroda tuvaletini yaptı
00:08 HDP'li milletvekili Sezai Temelli'den skandal paylaşım: Paris yanıyor, bırakın yansın
23:25 Ryan Babel'den Trabzonspor-Fenerbahçe maçını yöneten hakem Halil Umut Meler'e sert eleştiri: Dünya Kupası'ndan hiçbir şey öğrenmemiş
23:21 Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisine giriyor! 28 ilde yoğun kar yağışı görülecek
23:00 Jorge Jesus, Trabzonspor maçının ardından hakem yönetimini eleştirdi: Hakemler, Fenerbahçe oyuncularına kolay kırmızı çıkarabiliyor
22:28 Sahasında Fenerbahçe'yi de deviren Trabzonspor, Süper Lig'de iç sahadaki yenilmezlik serisini 32 maça çıkardı
22:07 Fransa'dan tansiyonu daha da yükseltecek karar: Paris'te 3 kişiyi öldüren saldırganın gözaltı kararı kaldırıldı
19:23 Paris'i savaş alanına çeviren protestocular, terör örgütü PKK'nın sözde bayraklarını ve elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterlerini taşıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2022 08:21:56. #1.11#
SON DAKİKA: İYİ Parti lideri Akşener, kadınların üniversiteye girmesini yasaklayan Taliban'a sert tepki gösterdi: Bu insanlık suçunu asla kabul edemeyiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement