Sinan Ateş'in ailesine taziye ziyaretinde bulunan Meral Akşener'in dudaklarından tek cümle döküldü: Olayın takipçisi olacağım - Son Dakika
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Sinan Ateş'in ailesine taziye ziyaretinde bulunan Meral Akşener'in dudaklarından tek cümle döküldü: Olayın takipçisi olacağım

02.02.2023 15:40

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz ay suikasta kurban giden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in ailesini ziyaret etti. Ateş'in ailesine taziyelerini ileten Akşener, çıkışta sadece "Olayın takipçisi olacağım" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in baba evine taziye ziyaretinde bulundu.

"OLAYIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIM"

Sinan Ateş'in aile bireyleriyle bir araya gelen Akşener'e İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, İl Başkanı Mehmet Hasanoğlu ve partililer eşlik etti. Yaklaşık 1 saat Sinan Ateş'in aile bireyleriyle görüşen Akşener, ziyaret bitiminde "Olayın takipçisi olacağım" dedi. Akşener, ziyaretinin ardından İstanbul'a hareket etti.

GRUP TOPLANTISINDA DA ATEŞ'İ HATIRLATMIŞTI

Akşener gün de grup toplantısında Ateş'in öldürülmesini hatırlatıp, "Geçen hafta söylemiştim '14 Mayıs'a kadar, her konuşmamda; Sayın Erdoğan'a, aynı soruyu soracağım' demiştim. Sayın Erdoğan! 38 yaşındaki genç bir akademisyene, Ülkü Ocakları Eski Genel Başkanı'na, Ankara'nın göbeğinde, kim suikast düzenledi? Banuçiçek'in ve Bengisu'nun babasına, Sinan Ateş'e, kim kıydı? Katiller, nerede saklanıyor? Saklanmalarına, kim izin veriyor? Yargı sürecini, kimler baltalıyor? Bu sorulara cevap vermeden, o koltukta rahat oturamazsın!" ifadelerini kullanmıştı.

YORUMLAR (3)
  • Suleyman Dag: Sayın Akşener partiden ayrılırken rahmetliye sağlığında sahip çıkmadın simdi vefat edincemi aklina geldi. Zannetmeki gecmisi unuttuk geleceği göremiyoruz. Cevap Yaz 45 61 Yayından Kaldır
  • Suat Koca: Hep siyasi salvolar, bşr tek sana kaldı bu işler bırak ya, Hdp ile aynı masaya oturup sözleşmeler yapıp Diyarbakır da nutuk atıp şimdi de bu sözler… Bu halkı aptal mı sanıyorsunuz siz. 8 11 Yayından Kaldır
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Meral Akşener, Sinan Ateş, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinan Ateş'in ailesine taziye ziyaretinde bulunan Meral Akşener'in dudaklarından tek cümle döküldü: Olayın takipçisi olacağım - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sinan Ateş'in ailesine taziye ziyaretinde bulunan Meral Akşener'in dudaklarından tek cümle döküldü: Olayın takipçisi olacağım - Son Dakika
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