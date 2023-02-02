Sinan Ateş'in ailesine taziye ziyaretinde bulunan Meral Akşener'in dudaklarından tek cümle döküldü: Olayın takipçisi olacağım

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in baba evine taziye ziyaretinde bulundu.

"OLAYIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIM"

Sinan Ateş'in aile bireyleriyle bir araya gelen Akşener'e İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, İl Başkanı Mehmet Hasanoğlu ve partililer eşlik etti. Yaklaşık 1 saat Sinan Ateş'in aile bireyleriyle görüşen Akşener, ziyaret bitiminde "Olayın takipçisi olacağım" dedi. Akşener, ziyaretinin ardından İstanbul'a hareket etti.

GRUP TOPLANTISINDA DA ATEŞ'İ HATIRLATMIŞTI

Akşener gün de grup toplantısında Ateş'in öldürülmesini hatırlatıp, "Geçen hafta söylemiştim '14 Mayıs'a kadar, her konuşmamda; Sayın Erdoğan'a, aynı soruyu soracağım' demiştim. Sayın Erdoğan! 38 yaşındaki genç bir akademisyene, Ülkü Ocakları Eski Genel Başkanı'na, Ankara'nın göbeğinde, kim suikast düzenledi? Banuçiçek'in ve Bengisu'nun babasına, Sinan Ateş'e, kim kıydı? Katiller, nerede saklanıyor? Saklanmalarına, kim izin veriyor? Yargı sürecini, kimler baltalıyor? Bu sorulara cevap vermeden, o koltukta rahat oturamazsın!" ifadelerini kullanmıştı.